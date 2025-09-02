8.1%→3.1% 시청률 급락에도…'공민정♥' 장재호, 짧은 분량 속 빛난 존재감 ('트웰브')

사진제공=KBS

지난해 9월 배우 공민정과 결혼한 배우 장재호가 강렬한 첫 등장을 알렸다.STUDIO X+U가 제작하고 KBS2·디즈니+를 통해 공개되는 ‘트웰브’에서 이름으로만 언급되던 해태로 모습을 드러낸 장재호는 짧은 분량에도 등장만으로 화면을 장악해 세계관 핵심 캐릭터로서 존재감을 입증했다.동양의 12지신을 모티브로 한 '트웰브'는 인간을 수호하기 위해 인간의 모습으로 살아가고 있는 12천사들이 악의 무리에 맞서는 전투를 그린 액션 히어로물이다. '트웰브'는 첫 회 8.1%를 시작으로 5.9%·4.2%·3.1%까지 하락세를 보이고 있다.장재호가 연기하는 '해태'는 신이 12천사의 특징을 하나씩 담아 만든 동물로 설정되며 그중 태산(마동석 분)을 가장 닮은 존재로 두 인물은 세계관 내부에서 상응 관계를 이룬다.지난 31일 방송된 ‘트웰브’ 4회에서 해태는 천사로서 태산(마동석 분)과 호흡을 맞춰 악귀를 제압했다. “우리는 인간을 지키기 위해 존재하는 거다. 그걸 잊으면 안 돼”라는 태산의 말에 해태가 “네, 명심하겠습니다”라고 답하며 두 사람의 신뢰 관계가 간결하게 드러났다. 이어 한 몸처럼 움직인 첫 액션 장면은 해태의 존재감을 선명히 각인시켰다.장재호는 온화하고 단단한 천사 해태의 결을 눈빛으로 구현했다. 미간의 힘을 뺀 부드러운 초점과 절제된 리액션으로 태산에 대한 신뢰를 드러내며, 클로즈업에서도 과장 없이 집중도를 높였다. 짧은 등장에도 강렬한 첫인상으로 씬의 밀도를 끌어올렸다.해태가 왜, 어떻게 비극적 결말에 이르는지, 그리고 해태가 남긴 ‘영혼석’이 어떤 방식으로 서사를 움직 일지 관심이 모인다. 첫 등장을 기점으로 해태의 과거와 현재가 본격적으로 연결되며 전개는 영혼석의 회수와 활용으로 초점이 모아질 전망이다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr