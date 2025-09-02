사진 제공=빅히트 뮤직

그룹 방탄소년단이 스포티파이에서 15억 스트리밍 기록을 한 곡 더 추가했다.2021년 9월 발표된 콜드플레이(Coldplay)와의 협업곡 'My Universe'가 8월 31일 기준 스포티파이 누적 재생 15억 회를 넘겼다. 이로써 방탄소년단 단체곡 기준으로는 'Dynamite'에 이어 두 번째 15억 스트리밍 곡이 됐다.'My Universe'는 콜드플레이 9집 'Music Of The Spheres' 수록곡으로, 양측이 작사·작곡에 참여했다. 발매 직후 미국 빌보드 메인 싱글 차트 '핫 100' 정상에 안착해 방탄소년단의 통산 여섯 번째 '핫 100' 1위 타이틀을 추가했고, 영국 '오피셜 싱글 톱100'에서도 3위까지 올랐다.한편 하이브 뮤직그룹 레이블 빅히트 뮤직 소속인 방탄소년단은 'Dynamite'로 스포티파이 20억 스트리밍을 찍었다. 'Butter', '작은 것들을 위한 시 (Boy With Luv) (feat. Halsey)', 'FAKE LOVE' 등도 각각 10억 회 이상 재생을 보유 중이다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr