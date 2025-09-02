사진=텐아시아DB

1986년생 미혼 가수 김필이 자신만의 깊은 음악 세계를 다시 펼쳐 보일 준비에 나섰다.김필은 지난 1일 공식 SNS를 통해 한 장의 티저 포스터를 공개하며 오는 8일 새 싱글 'HAPPY END(해피 엔드)' 발매 소식을 알렸다.'HAPPY END'는 김필이 지난 2023년 11월 발표한 'LIFE(라이프)' 이후 1년 11개월 만에 신보이자 웨이크원과 재계약 후 처음 선보이는 싱글앨범이다. 더불어 데뷔 14주년을 맞은 해에 발매되는 만큼 새로운 출발을 알리는 특별한 의미가 더해졌다.김필은 앞서 데뷔 14주년 소감을 통해 "앞으로도 좋은 음악과 활동들 잘 만들어 갈 테니 지켜봐 달라"는 다짐을 전한 바 있다. 이번 신곡은 그 약속의 첫 결실로 김필의 감성과 목소리로 오롯이 채워질 또 하나의 음악적 서사를 예고한다.김필은 지난 14년간 드라마 OST, 정규 앨범, 프로젝트 음원 등 다채로운 활동을 통해 꾸준히 리스너와 교감해 왔으며, 보컬리스트이자 싱어송라이터로서 확고한 입지를 다졌다. 각종 페스티벌과 공연 무대를 종횡무진하며 '라이브 강자'라는 수식어 또한 입증했다.특유의 짙은 보이스와 감성 짙은 해석으로 자신만의 음악 세계를 구축해 온 김필이기에 이번 신곡 'HAPPY END' 역시 깊이 있는 울림을 전할 것으로 기대를 모은다. 이번 신곡 'HAPPY END'를 통해 들려줄 새로운 음악적 메시지는 그간의 음악적 여정을 넘어선 또 하나의 전환점이 될 것으로 기대를 모은다.김필은 8일 새 싱글 'HAPPY END' 발매를 확정 짓고 공식 SNS를 통해 티징 콘텐츠를 순차적으로 공개할 예정이다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr