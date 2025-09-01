사진 = '덱스101' 유튜브 채널 캡처

사진 = '덱스101' 유튜브 채널 캡처

덱스가 여름 끝자락에서 이북식 찜닭을 직접 만들고 먹으며 시간을 보냈다.방송인 덱스가 운영하는 유튜브 채널 '덱스101'에서는 '덱셰프(?)의 여름철 보양식 필살 요리, 이북식 찜닭 '이라는 제목의 영상이 올라왔다.영상에서 덱스는 "복날이 지났는데 이번 여름은 너무 정신 없이 살다 보니까 초복, 중복, 말복을 사실 신경을 못 썼다"고 하면서 이북식 찜닭을 만들어 먹겠다고 했다. 제작진은 왜 이북식 찜닭이냐고 물었고 이에 덱스는 "저도 이북식 찜닭이라는 처음 해보는데 맛있고 우리들이 싫어하는 닭가슴살 이런 부위도 촉촉해지는 레시피다"고 했다.이어 덱스는 "원기 회복도 되는 것 같고 굉장히 맛있다"며 "그리고 제가 추구하는 요리는 좀 심플하다"고 했다. 그러면서 덱스는 "저도 혼자 산지가 좀 돼서 한번씩 요리를 해 먹는데 제가 진짜 나름 한다"고 하면서 레시피 전수를 하겠다고 했다.덱스는 본격적인 요리 준비를 하며 "오늘 이 음식을 먹기 위해서 하루종일 공복 상태를 유지했다"며 "그래서 더 맛있게 먹으려고 한다"고 했다. 덱스는 손질 부터 요리까지 능숙한 듯 하면서도 허둥지둥한 모습을 보여 웃음을 자아냈다.우여곡절 끝에 요리를 완성한 덱스는 이북식 찜닭을 한번 맛보더니 "그래 이거다"며 "너무 맛있다"고 감탄했다. 다리와 퍽퍽살 모두 좋아한다는 덱스는 "저는 닭 껍질을 되게 좋아한다"며 부추와 함께 찜닭을 가득 입에 넣은 뒤 "그냥 맛없는데 맛있다고 하는 게 아니라 진짜 맛있다"고 했다. 이어 덱스는 닭고기를 먹어치운 후 칼국수랑 밥을 떠서 죽 까지 제대로 만들어 먹으며 여름을 마무리 했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr