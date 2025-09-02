'동상이몽2' 양현민-최참사랑 부부가 2세 성별을 공개했다.
1일 방송된 SBS 예능 프로그램 '동상이몽 2 - 너는 내 운명'에서는 결혼 7년 차 양현민-최참사랑 부부가 난임 극복 후 2세 소식을 전했다.
이날 양현민-최참사랑 부부는 "드디어 엄마 아빠가 된다"며 시험관 9번 만에 임신 성공 소식을 밝혔다. 이어 "'동상이몽2' 찍을 때 병원을 옮기고 한 번에 됐다"며 고마움을 전했다.
최참사랑은 "시험관 시술 후 평소와 달리 피곤했는데, 임신 테스트기 한 줄이 뜨더라. 쓰레기통에 버렸다. 아무래도 이상해서 다시 봤더니 희미하게 두 줄이더라"며 감격의 순간을 전했다. 아내의 임신 소식에 뒤늦게 눈물을 흘렸다는 양현민은 "아빠라는 걸 상상을 못 했다. 진짜 아빠가 되고 싶은데, 평생 못 들을 수 있는 말이니까. 아직 뱃속에 있지만, 건강하게 나와서 언젠가 나한테 아빠라고 할 거니까. 너무 고맙더라"고 남다른 감회를 드러냈다.
양현민은 8번 시험관 시술 실패 후에도 다시 도전해 준 아내에게 고마움을 전하며 "예비아빠 만들어줘서 진짜 고맙고, 내가 더 잘하겠다"고 말했다.
그러면서 '2세 기원 부적'(?)을 준 안영미에게 전화를 걸어 감사를 표했다. 안영미는 최참사랑에게 "네가 계획한 것들이 아무것도 안 될 거다. 그걸로 스트레스 많이 받을 거다. 양현민은 어떤 도움도 되지 않을 거"라며 아기 성별에 대해 "양현민 닮은 딸이 나올 것"이라고 예상했다. 아기 태명은 '앙쥬.' 양현민은 "양현민 주니어, 최참사랑 주니어 이니셜을 다 해봤는데, '랑주' 어감이 좋아서 검색해보니 양쥬(Ange)가 나왔고, 프랑스말로 천사더라. 우리한테 딱 맞는 것 같았다"고 설명했다.
임신 12주 차에 입덧하는 최참사랑은 "내가 인생 처음으로 내 돈 주고 자두를 사 먹었다. 요즘 딸기가 먹고 싶다. 또 안 먹던 국에 밥 말아먹기를 한다"며 달라진 식성을 공개했다.
평소에는 모른 척 피해 다니던 육아용품점에 방문한 양현민은 3~5개월 아기 인형을 안고 아기띠를 찼다. 그는 "아기띠 찰 때 기분이 이상하더라. 진짜 해보고 싶었다. 인형인데도 기분이 되게 묘했다. 아기 냄새가 나는 것 같고"라며 과몰입해 웃음을 안겼다. 난임 병원을 졸업하며 의사는 둘째를 제안했다. 양현민은 "아내가 괜찮다면 둘째 생각 있다. 아직 남은 배아가 7개 있다"고 의지를 불태웠다.
악역 삼촌들 박성웅, 김성균이 '젠더리빌 파티'를 준비했다. 성별 공개 전 양현민은 "딸 한번 키워보고 싶다. 내가 아들 있는 집에서 자랐고, 사랑이 닮은 딸을 원했다"고 밝혔다. 2세 성별이 딸로 공개되자 양현민은 함박 웃음을 지으며 "부모님도 좋아하실 것"이라며 "다시 한 번 고맙다"며 뭉클한 마음을 드러냈다.
김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr
김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr
