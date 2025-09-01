TV텐 바로가기
아이브 가을이 1일 오후 서울 덕수궁에서 열린 '2026 S/S 서울패션위크' 오프닝쇼 앤더슨벨 포토콜 행사에 참석했다.
아이브 가을, 인형 미모에 시선 강탈 [TV10]
이승현 기자 lsh87@tenasia.co.kr

