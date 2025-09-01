홈 연예가화제 하츠투하츠 이안-지우, 미모에 심장 녹아 [TV10] 입력 2025.09.01 19:48 수정 2025.09.01 19:48 카카오톡 공유하기 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 네이버 공유하기 밴드 공유하기 URL복사 글자 크게 글자 작게 TV텐 바로가기 그룹 하츠투하츠(이안, 지우)가 1일 오후 서울 덕수궁에서 열린 '2026 S/S 서울패션위크' 오프닝쇼 앤더슨벨 포토콜 행사에 참석했다. 이승현 기자 lsh87@tenasia.co.kr ADVERTISEMENT © 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지 카카오톡 공유하기 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 네이버 공유하기 밴드 공유하기 URL복사 관련기사 오나라, 아무에게도 말하지 않던 과거 고백…"한국에 못 온 이유는" ('첫, 사랑을 위하여') 'K팝 아이돌·배우' 병행 그룹 탄생…"유어즈, 중화권 연기자로 진출할 것" '32세 미혼' 로이킴, 임영웅 손잡고 기쁜 소식 전했다…프로듀서 활약 "세상 따뜻해질 듯" ADVERTISEMENT ADVERTISEMENT