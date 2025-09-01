사진=SBS '우리들의 발라드' 1차 티저 영상 캡처

방송인 추성훈이 가수 김정민의 노래를 가창할 것으로 알려져 눈길을 끌었다.SBS는 1일 오는 23일 첫 방송되는 신규 음악 오디션 '우리들의 발라드'의 1차 티저 영상을 공개했다. 프로그램은 각자의 인생 발라드를 공유하고, 그 시절 발라드를 새롭게 부를 2025년의 새로운 목소리를 찾는 오디션으로, 음악 전문가와 일반인이 '탑백귀'로 참여해 평균 나이 18.2세 참가자 중 숨은 원석을 발굴하는 집단 심사 방식으로 진행된다.이날 공개된 티저에는 정재형, 차태현, 추성훈, 정승환이 일상에서 즐기는 발라드가 담겼다. 정재형은 베이시스 '내가 날 버린 이유'를, 차태현은 나윤권 '나였으면'을 부른다. 추성훈은 김정민 'Yesterday'를 개사해 따라 부르고, 정승환은 야외에서 '사랑에 빠지고 싶다'를 소화한다.제작은 'K팝스타'의 박성훈 CP와 정익승 PD가 맡았고, '흑백요리사' 모은설 작가, '미운 우리 새끼' 안정현 PD가 합류했다. SBS는 SM엔터테인먼트, SM C&C와 협력해 프로그램을 선보인다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr