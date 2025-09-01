사진=강민경 SNS
여성 듀오 다비치 멤버 강민경이 자신의 유튜브 채널에 톱 걸그룹 멤버의 출연을 예고했다.

지난 31일 강민경은 자신의 인스타그램 스토리에 "나 말고 원영이 브이로그 랜더 돌았습니다"라는 문구와 함께 한 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진 속에는 그룹 아이브 멤버 장원영이 무대 아래서 포즈를 취하고 있는 모습. 의외의 인맥에 누리꾼들은 놀라움을 자아냈다.
앞서 강민경은 지난달 24일 자신의 유튜브 채널 '걍밍경'에 업로드한 영상 말미에서 장원영의 출연분을 예고했다. 당시 영상에는 "이런 날도 있어야지. 곧 그녀를 담을 거니까"라는 자막과 함께 흑백 화면 속 장원영이 나타났다.

한편 장원영이 속한 아이브는 지난 25일 네 번째 미니앨범 '아이브 시크릿(IVE SECRET)'을 발매해 활발히 활동 중이며, 강민경이 속한 다비치는 지난 4월 신곡 '노래할래요'를 발매했었다.

정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr

