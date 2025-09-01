텐아시아 DB

배우 조우진이 '하얼빈' 촬영 이후 건강이 악화됐다.1일 오전 서울시 성동구 메가박스 성수에서 ‘보스’ 제작보고회가 진행됐다. 자리에는 라희찬 감독, 조우진, 정경호, 박지환, 이규형이 참석했다.‘보스’는 차기 보스 선출을 앞두고 각자의 꿈을 위해 서로에게 보스 자리를 치열하게 ‘양보’하는 조직원들의 필사적인 대결을 그린 코믹 액션 영화다. 조우진은 ‘보스’에서 식구파 2인자로서, 조직의 후계자 대신 중식집 미미루를 운영하며 전국구 맛집 보스를 노리고 있는 순태로 분한다.조우진은 "배우로서 도전 정신을 불러일으키는 작품이었다. 지금껏 한 적 없는 작품이자 장르라 나의 다른 모습을 보여드릴 기회가 되겠다고 생각했다"라고 말문을 열었다.이어 "'보스' 전에 촬영한 작품이 '하얼빈'이었다. 정말 무겁고 어두운 작품이었고, 캐릭터에 이입한 후엔 저의 건강을 생각해야 할 정도였다. 치유가 필요했던 순간 '보스'를 만났고, 복된 작업이었다"라고 덧붙였다.‘보스’는 추석 연휴 중 개봉한다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr