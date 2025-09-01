텐아시아 DB

배우 정경호가 13년째 연애중인 여자친구 수영에게 캐릭터에 대한 조언을 받았다.1일 오전 서울시 성동구 메가박스 성수에서 ‘보스’ 제작보고회가 진행됐다. 자리에는 라희찬 감독, 조우진, 정경호, 박지환, 이규형이 참석했다.‘보스’는 차기 보스 선출을 앞두고 각자의 꿈을 위해 서로에게 보스 자리를 치열하게 ‘양보’하는 조직원들의 필사적인 대결을 그린 코믹 액션 영화다. 정경호는 유력 차기 보스 후보지만 탱고 댄서가 꿈인 강표로 분했다.이에 정경호는 "수영씨는 춤 뿐만 아니라 여러 부분에 대해 조언해준다. 늘 (춤) 영상을 찍어서 보내주면 '잘한다'고 봐주기는 했다"고 말했다. 그러면서 "다만 안무랑 탱고랑은 좀 다른 것 같다"고 덧붙였다.또 정경호는 “원래 춤이 아니라 피아노였다. 근데 나한테 준비할 수 있는 시간이 3, 4개월 밖에 없었다”며 “피아노보단 탱고를 열심히 하면 효과적이지 않을까 했는데 그것도 아니었다. 너무 힘들었다”고 고백했다.‘보스’는 추석 연휴 중 개봉한다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr