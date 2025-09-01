사진=텐아시아DB
사진=텐아시아DB
신체 프로필 173cm, 54kg이라고 알려진 모델 장윤주가 몸매 유지 비결을 밝혔다.

지난달 31일 유튜브 채널 '윤주르'에는 '마른 몸 유지 방법, 장윤주 식단, 운동, 피부 2주 집중 케어 총정리!"라는 제목의 영상이 올라왔다.

장윤주는 "2주 운동 루틴 편을 참 좋아해 주셨다. 내 진심을 담아서 이야기했는데 그때 반응이 좋았다"고 입을 열었다. 그는 "이번에는 그 2주에 관한 식단과 운동, 피부까지 좀 더 디테일하게 그 루틴을 소개하겠다. 3kg 정도는 할 만하다. 그리고 2주이기 때문에 시도할 수 있다"고 말했다.
사진=장윤주 유튜브 캡처
사진=장윤주 유튜브 캡처
본격적으로 루틴 소개에 나선 장윤주는 "아침은 일어나서 2시간 후에 먹는 편이고 자기 전에는 4시간보다 조금 더, 6시간 가끔은 7시간 공복 후에 잠에 든다. 16시간의 공복을 지켜주는 편이다"라고 설명했다. 또 그는 "만약 회식 자리가 1시에 끝나면 5시에 잔다"고 덧붙였다.

바로 전날에도 루틴을 지켰다고. 장윤주는 "어제도 저녁을 6시에 먹고 새벽 2시에 잤다. 공복 8시간을 유지한 거다. 그러고 나서 아침을 한 12시에 먹었는데 18시간 만에 아침을 먹었다. 이 방법이 근육량도 지키면서 잘할 수 있는 루틴인 것 같다"라며 웃어 보였다.

정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr

ADVERTISEMENT

© 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지