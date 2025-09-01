사진=텐아시아DB

사진=장윤주 유튜브 캡처

신체 프로필 173cm, 54kg이라고 알려진 모델 장윤주가 몸매 유지 비결을 밝혔다.지난달 31일 유튜브 채널 '윤주르'에는 '마른 몸 유지 방법, 장윤주 식단, 운동, 피부 2주 집중 케어 총정리!"라는 제목의 영상이 올라왔다.장윤주는 "2주 운동 루틴 편을 참 좋아해 주셨다. 내 진심을 담아서 이야기했는데 그때 반응이 좋았다"고 입을 열었다. 그는 "이번에는 그 2주에 관한 식단과 운동, 피부까지 좀 더 디테일하게 그 루틴을 소개하겠다. 3kg 정도는 할 만하다. 그리고 2주이기 때문에 시도할 수 있다"고 말했다.본격적으로 루틴 소개에 나선 장윤주는 "아침은 일어나서 2시간 후에 먹는 편이고 자기 전에는 4시간보다 조금 더, 6시간 가끔은 7시간 공복 후에 잠에 든다. 16시간의 공복을 지켜주는 편이다"라고 설명했다. 또 그는 "만약 회식 자리가 1시에 끝나면 5시에 잔다"고 덧붙였다.바로 전날에도 루틴을 지켰다고. 장윤주는 "어제도 저녁을 6시에 먹고 새벽 2시에 잤다. 공복 8시간을 유지한 거다. 그러고 나서 아침을 한 12시에 먹었는데 18시간 만에 아침을 먹었다. 이 방법이 근육량도 지키면서 잘할 수 있는 루틴인 것 같다"라며 웃어 보였다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr