사진제공=한국음악실연자협회

저작인접권 관리단체 한국음악실연자연합회(이하 음실련)가 회원 5만 명 돌파를 발표했다. 5만 번째 회원은 그룹 레드벨벳 웬디로 알려졌다.음실련은 1일 "회원 수가 5만 명을 넘어섰다"며 "5만 번째 회원은 웬디"라고 밝혔다. 이날 열린 기념식에서 웬디는 'Welcome Wendy'(웰컴 웬디) 문구가 적힌 케이크와 꽃다발을 전달받고 기념 촬영을 진행했다. 티아라 장식의 공 모양 케이크를 손망치로 깨는 퍼포먼스도 마련됐다.웬디는 레드벨벳 활동과 함께 SBS 파워FM '웬디의 영스트리트' 진행을 맡고 있으며 세 번째 미니앨범 'Cerulean Verge' 발매를 앞두고 있다. 그는 "음악실연자들의 권리 보호와 복지에 힘써주시는 협회의 노고에 감사드린다"며 "음실련의 5만 번째 회원으로 함께하게 돼 기쁘고, 대중에게 친근하게 다가가는 아티스트로 성장하겠다"고 밝혔다.음실련은 이번 가입 과정에서 소속 기획사의 협조가 컸다고 설명했다. 이어 "기획사의 전향적 협조가 실연자 권리 주체성을 존중하는 건강한 음악 산업 환경 조성에 중요한 전환점이 됐다"고 평가하며, 유사한 협력이 확산되길 기대한다고 전했다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr