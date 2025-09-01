/ 사진=텐아시아DB

그룹 방탄소년단 정국의 자택 주차장에 침입한 40대 여성이 현행범으로 체포됐다.서울 용산경찰서는 지난달 31일 40대 A씨를 주거침입 혐의로 입건했다고 밝혔다.A씨는 지난달 30일 밤 11시 20분경 정국이 거주하는 서울 용산구 단독주택 주차장에 침입했다가 신고를 받고 출동한 경찰에 현행범으로 붙잡혔다. 경찰은 A씨의 범행 경위 등을 조사하고 있다.앞서 지난 6월 11일에는 30대 중국인 여성 B씨가 정국의 자택 현관 비밀번호를 여러 차례 누르는 등 침입을 시도하다 체포됐다. 용산경찰서는 B씨를 주거침입 미수 혐의로 지난달 27일 불구속 송치했다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr