사진=카카오엔터테인먼트

카카오엔터테인먼트(대표 권기수, 장윤중, 이하 카카오엔터)가 올해 다양한 웰메이드 작품으로 국내외에서 호평을 받는 가운데, 특히 여성 캐릭터들을 중심으로 촘촘하게 서사를 담아낸 작품들을 대거 선보여 눈길을 끌고 있다. 올 상반기 공개한 넷플릭스 시리즈 '폭싹 속았수다' 아이유, 디즈니+의 오리지널 시리즈 '나인 퍼즐' 김다미, 영화 '검은 수녀들'의 송혜교와 전여빈 등이 시대와 장르를 넘나드는 이야기와 매력적인 캐릭터로 깊은 감동과 재미를 전한 것. 오는 9월에도 '사마귀: 살인자의 외출', '은수 좋은 날', '은중과 상연' 등 여성 캐릭터들의 이야기들을 각기 다른 매력으로 담아낸 작품들을 선보일 예정으로 기대를 키우고 있다.카카오엔터는 캐릭터의 배경, 작품의 소재와 장르 면에서 폭넓은 다양성을 갖춰 주목받고 있다. 전형성을 탈피해 여성 캐릭터들을 다채롭고 입체적으로 그려내며 공감을 이끌어내고, 범죄, 스릴러 등의 장르를 여성의 시선으로 스토리를 풀어 신선한 재미를 더하고 있다. 카카오엔터 측은 "흥미로운 서사를 가진 여성 캐릭터를 중심으로 섬세하면서도 강렬한 이야기들이 그려지며, 시청자들에 짜릿한 몰입감, 혹은 따뜻한 힐링과 감동을 전할 것"이라며 기대를 당부했다.먼저 믿고 보는 배우의 대표인 고현정과 이영애 두 배우가 9월 파격적인 캐릭터 변신을 예고해, 기대를 키우고 있다. 고현정은 오는 5일 첫 방송 되는 SBS 새 금토드라마 '사마귀: 살인자의 외출'에서 5명을 잔혹하게 살해한 연쇄살인마로 변신해 시청자들을 찾아온다. '사마귀: 살인자의 외출'은 잔혹한 연쇄살인마 '사마귀'가 잡힌 지 20여 년이 지나 모방범죄가 발생하고, 이 사건 해결을 위해 한 형사가 평생 증오한 '사마귀'인 엄마와 예상 못한 공조 수사를 펼치며 벌어지는 고밀도 범죄 스릴러.고현정은 '사마귀'로 불리는 연쇄살인마 정이신 역을 맡아 극도로 잔혹한 캐릭터를 압도적 존재감으로 표현한다. 그뿐만 아니라 아들이자 형사인 차수열 역의 장동윤과 분노, 애증 등 다양한 감정이 응축된 복잡미묘한 관계성을 그려낼 예정이다. 특히 고현정은 종잡을 수 없어 더욱 미스터리한 정이신의 분위기를 항상 염두에 두고, 극의 긴장감을 끌어내기 위해 노력했다고 밝혀 기대를 더 하고 있다. 여기에 인물의 복잡다단한 감정선을 섬세하고 감각적인 미장센으로 그려온 변영주 감독이 연출을 맡아 관심이 집중되고 있다.말이 필요 없는 '국민 배우' 이영애는 9월 20일 첫 방송 되는 KBS2TV 새 토일 미니시리즈 '은수 좋은 날'에서 평범한 주부였다 우연히 발견한 가방으로 인해 예측 불가한 운명의 소용돌이 속으로 빠져드는 인물로 변신한다. '은수 좋은 날'은 가족을 지키고 싶은 학부모 강은수와 두 얼굴의 선생 이경이 우연히 얻은 마약 가방으로 벌이는 위험 처절한 동업 일지에 관한 이야기.넉넉하지 않아도 화목하게 살던 주부 강은수가 남편의 병세 악화와 경제적 파산으로 벼랑 끝에 내몰리면서 내적 갈등과 체념, 공포 등 복잡한 감정에 휩싸이는 과정을 입체적으로 그려낼 예정이다. 이영애는 "초반에는 편하게 '이영애'스럽게 연기할 수 있겠다고 생각했다. 이후 본질을 넘어선 인물로 변화해가는 과정이 무척 흥미로웠다. 중반 이후 추격과 액션 장면이 많아 근력 운동과 러닝머신으로 체력을 관리했다"고도 밝혀, 일반적인 주부의 모습부터 폭발적인 감정과 액션까지 극적인 변화를 그려낼 그의 열연에 궁금증이 쏠린다.탁월한 연기력으로 주목받는 김고은과 박지현도, 일생에 걸쳐 이어지는 두 친구의 우정과 이별을 그리며 시청자들에 진한 힐링을 선사할 계획이다. 9월 12일 공개되는 넷플릭스 시리즈 '은중과 상연'은 매 순간 서로를 가장 좋아하고 동경하며, 또 질투하고 미워하며 일생에 걸쳐 얽히고설킨 두 친구, 은중과 상연의 모든 시간을 마주하는 이야기를 담는다. 김고은이 평범한 듯하지만 자신만의 솔직함으로 사람들을 끌어당기는 특별한 매력이 있는 류은중, 박지현이 은중의 인생에서 가장 절친한 친구인 천상연 역을 맡았다.김고은과 박지현은 10대부터 40대에 걸쳐 두 친구를 열연하며, 그 누구보다 가까운 사이임에도 상대의 감정을 알지 못해 벌어지는 오해와 다채로운 감정선을 표현할 예정이다. 다양한 사건으로 가까워지고, 또 멀어지기도 하는 은중과 상연의 복잡미묘한 감정들이 현실 친구의 얼굴을 떠올리게 하며 깊은 공감을 유발할 것으로 기대된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr