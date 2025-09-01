사진=텐아시아DB

사진=유튜브 조동아리 캡처

배우 김보성이 희귀 난치병을 앓고 있다고 털어놨다.지난달 31일 유튜브 채널 '조동아리'에는 '속죄의 뜻으로 마취없이 수술을? 웃음 보장 100%, 김수용 ㅂㅇ친구 의리의 사나이 김보성'이라는 제목의 영상이 올라왔다.격투기 3차전을 앞두고 있다는 김보성은 "모 회사의 회장님에게 후원을 받았다. 1차전에는 소아암 투병 중인 아이들, 2차전에는 시각장애인을 도왔다"고 입을 열었다. 그는 "내가 시각장애인이지 않나. 3차전에는 희귀 난치병 환자를 도우려고 한다"고 말했다. 앞서 김보성은 시각 장애 6급 판정으로 군 면제를 받았다고 밝힌 바 있다.이어 김보성은 "사실 내게 희귀 난치병이 하나 있다. 방송에서 말할 수는 없다. 다만 힌트를 준다면 하도 많이 맞아서 생긴 것이다"라고 털어놨다. 지석진은 "최초 공개인데 이야기는 못 하는 거냐"고 물었고 김보성은 "이 병은 나을 수 없는 거라고 봐야 한다. 경기가 끝나면 그때 이야기 할 예정이다"라고 답했다.건강과 관련된 자신의 속내를 밝히기도 했다. 김보성은 "솔직히 내가 세상을 험하게 살아서 (건강검진에서) 뭐가 나올까 봐 무섭다. 모르고 살다가 죽을 거다"라고 털어놨다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr