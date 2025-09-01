사진제공=MBC ‘오은영 리포트 – 결혼 지옥'

사진제공=MBC ‘오은영 리포트 – 결혼 지옥'

'오은영 리포트-결혼 지옥' 장소 불문 욕설을 내뱉는 '밀당 부부' 아내가 등장한다.9월 1일 밤 10시 50분 방송되는 MBC '오은영 리포트-결혼 지옥'에서는 첫눈에 반해 6개월 만에 결혼했지만, 이제는 일상적 대화조차 불가능해진 '밀당 부부'의 사연이 공개된다. 아내 바라기 남편과 그런 남편에게 수위 높은 막말을 내뱉는 아내의 모습에는 어떤 사연이 숨겨져 있는 것일까.'밀당 부부' 남편은 아내의 털털한 성격이 마음에 들었다고 고백한다. 하지만 일상 영상 속 아내의 모습에 MC들은 일순간 말을 잇지 못 한다. 아내가 "XX 좀 그만해", "XXX 파이터" 등 남편에게 차마 입에 담기 힘든 욕설을 쏟아낸 것. 심지어는 지인 모임에서도 남편을 향한 거침 없는 욕설을 서슴지 않아 충격을 안긴다.오은영 박사는 아내의 언어 습관에 대해 "비속어를 털털함으로 포장하는 건 절대 동의할 수 없다. 이건 털털한 게 아니다"라고 따끔하게 지적한다. 특히 오은영 박사는 "이런 말은 어떠한 이유에서라도 멈춰야 한다. 아이가 크면 듣는다"라고 막말의 심각성을 짚어낸다고.그런 가운데, '밀당 부부' 아내는 "나는 점점 망가져 가는데 남편은 혼자 행복해 보인다"라며 막말에 숨겨진 속마음을 털어놓는다. 아내는 임신과 출산 과정에서 엄청난 빚을 떠안게 됐고, 그 과정에서 남편뿐만 아니라 아기까지 원망했다는 쉽지 않은 고백을 이어간다. 이러한 아내의 사연에 스튜디오는 일순간 숙연해졌다는 후문.과연 '밀당 부부' 아내가 욕설을 멈추지 못하는 사연은 무엇일까. 남편과 아이를 원망하며 괴로워했던 속사정은 무엇일지. '밀당 부부'의 안타까운 사연은 9월 1일 밤 10시 50분 방송되는 MBC '오은영 리포트-결혼 지옥'에서 확인할 수 있다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr