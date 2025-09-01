고경표, 스스로 만든 가짜뉴스…서울시 답변에 ‘아뿔싸’[TEN이슈]

배우 고경표의 오해가 풀렸다.1일 고경표는 “민원을 신청하셨던 시민분이 ‘잠원수영장 리모델링 민원답변입니다. 성인용 없애지 않습니다~’ 라고 답변을 보내주셨기에 공유합니다. 보내주셔서 감사합니다”라는 글과 함께 서울시 미래한강본부 한강사업추진단 측 답변을 게재했다.공개된 답변 내용에는 “잠원한강공원 수영장은 1989년 조성되어 30여년 이상 경과된 시설 노후화로 이용만족도 저하, 유지보수비 과다투입으로 예산의 효율적 활용을 위한 시설개선이 필요하게 되었다”고 한다. 이어 “수영장은 성인을 주요타겟으로 수영, 휴게, 포토존, 태닝 등을 도입활동으로 계획하고 또한, 모든 세대를 대상으로 물놀이, 체험학습 등을 도입활동으로 계획하고 있다”고 명시돼있다. 현재는 재조성 공사설계를 추진 중에 있으며 공사는 2026년부터 2027년까지 진행된다.고경표는 지난달 31일 “그동안 즐거웠다 잠원 한강 수영장”이라며 “들리는 이야기에 의하면 잠원 한강 수영장이 곧 리모델링을 거쳐 더 이상 어른들의 수영장이 아니게 된다고 들었습니다. 올해를 마지막으로 지금처럼 수영을 즐길 수 없게 만든다고 들었습니다. 사실이 아니길 간절히 바라지만 슬프네요”라며 아쉬움을 밝힌 바 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr