사진=SBS '미운 우리 새끼'

'미운 우리 새끼' 조현아가 새아빠에게 고마움을 드러냈다.31일 방송된 SBS 예능 프로그램 '미운 우리 새끼'(이하 '미우새')에서는 어머니가 세상을 떠난 후 새아버지와 함께 지내고 있는 가수 조현아의 일상이 공개됐다.조현아는 최근 5년 전 모친상을 치른 후, 30년 동안 인연을 이어온 새아버지 이동춘(80) 씨를 모시고 살고 있다고 밝혔다.아버지를 위해 3층 주택에서 아파트로 이사 온 조현아는 "돈 많아 아빠?"라고 물었다. 아버지는 "많지는 않지. 네가 줘야 많지. 네가 주는 돈에서 아껴 쓰고 있다"며 딸에게 고마워했다. 이에 조현아는 "뭘 절약 해 막 쓰라니까"라며 효녀 플렉스를 했다.조현아는 집 화장실에 비밀 아지트를 꾸몄다. 아버지는 적극 도왔지만 "난 별로지만 네가 좋다면 됐다"고 솔직하게 말해 웃음을 자아냈다.5살 때 친아버지 여의고 홀어머니 아래 살아온 조현아는 "초1 때 처음 새아빠를 만났다. 원래 옆집 아저씨였는데, 뭐지? 싶었다"고 털어놨다.사춘기 때 아빠한테 못되게 굴었다는 조현아는 "아빠라고 못 불러서.. 어렸을 때는 그게 힘들었다"면서 "아빠가 싫은 게 아니라, 어린 마음에 내가 엄마를 뺏겼다고 생각했다"고 이야기했다.그런 딸을 이해한 아버지는 "몇 년 지나서 '아빠'라고 불러주는 걸 보고 나를 받아들여 줬구나 싶었다. 아빠 소리를 듣고 벅찼다. 나에게 두 딸이 생겼구나 싶어서"라고 속마음을 밝혔다.조현아는 학창 시절 부전공으로 플루트를 해야 하는데 비싼 값 때문에 망설이는 어머니 대신 아버지가 플루트를 사 왔던 기억을 떠올리며 "너무 고마웠다. 재즈하고, 가수 한다고 할 때 엄마가 반대했는데, 날 지지해 준 건 아빠밖에 없다"며 감사 표현을 했다."내가 가장 존경하는 아빠는 성실한 모습"이라고 말한 조현아는 출근 전 자신을 데려다주던 아버지의 모습을 회상했다. 아버지는 "딸을 공짜로 얻었으니, 그런 희생이야 당연하다"며 애정을 표현했다.조현아는 "나한테 서운한 점 없었냐"고 물었지만, 아버지는 "하나도 없다. 서운할 게 뭐 있냐. 행복한 거지"라고 즉답했다. 조현아는 "아빠가 부족함 없이 키워줘서 너무 고맙다. 어렸을 때 한 행동이 미안하다"고 재차 강조했다.조현아는 어머니의 갑작스러운 투병에 지극정성으로 병간호한 아버지에게 고마움을 드러냈다. 아버지는 가장 힘들었던 시기 어머니가 "여보 나 좀 살려줘"라고 말한 것을 전하며 눈물을 보였다.아버지는 아내가 떠난 후 딸들과 같이 사는 게 맞는지 고민했다며 "내가 짐이 되는 것 같아서. 너무 고마워서 미안하다"고 말했다. 이에 조현아는 "가족끼리 그런 게 어딨냐. 아빠는 나한테 새아빠가 아니라 유일한 아빠다. 평생 아빠 책임질 거니까 걱정말라"는 말로 감동을 안겼다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr