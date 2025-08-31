이미지 크게보기 사진 = 텐아시아DB

작곡가 겸 방송인 주영훈이 아내 이윤미와의 현실 결혼생활을 솔직하게 공개했다.사업으로 재산을 잃은 일과 아내의 새벽 귀가까지, 평범하지 않은 부부 일상을 털어놓으며 시청자들의 관심을 모았다.지난 30일 방송된 MBN '속풀이쇼 동치미' 말미에 다음 회 예고편에서 주영훈은 '돈이 없지 자존심이 없냐?'는 주제로 속풀이를 했다.그는 "저희는 부인과 남편이 완벽하게 바뀌어있다. 본인이 사업한다고 돈을 많이 까먹었다. 제주도 땅 사기도 당했다"며 현실적인 부부 생활의 고충을 솔직히 밝혔다.이어 주영훈은 아내의 귀가 시간이 늦은 날이 많다며 "제가 매일 아침 제일 먼저 하는 말은 '어제 몇 시에 들어왔어?"며 귀가 시간 확인이 일과가 된 일상에 대해 털어놨다.앞서 주영훈은 과거 한 예능 프로그램에 출연해 아내 이윤미가 사업을 꿈꾸자 "아내가 귀가 얇아 걱정된다"며 우려를 드러낸 바 있다.한편 주영훈은이윤미와 2006년 결혼해 슬하에 세 딸을 두고 있다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr