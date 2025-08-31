이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '김학래 임미숙의 웃짜 채날'

개그우먼 이경애가 최근 건강 문제로 고생했던 사실을 솔직하게 털어놨다.종합병원에서 받은 뇌 검사 결과, 후두 신경통과 공황장애 연관 통증으로 심각한 고통을 겪었다고 밝힌 것. 현재는 치료와 회복 과정을 거치며 점차 일상으로 돌아가고 있다고 전했다.30일, 김학래 임미숙의 채널 '김학래 임미숙의 웃짜 채날'에는 "이경애는 아침에 고기를 먹는다?!"라는 제목의 영상이 올라왔다.공개된 영상에서 이경애는 "얼마 전까지 많이 아팠다"며 "귀와 목, 얼굴까지 통증이 이어져 병원이라는 병원은 다 다녔다"며 당시 극심한 고통을 생생하게 전했다. 특히 통증 레벨은 10까지 느껴질 정도였다고 해 주변을 놀라게 했다.이어 종합병원에서 뇌 검사를 했다며 최종 병명에 대해서도 언급했다. 그는 "종합병원에서 후두 신경통이라는 진단 결과가 나왔다. 대 신경통, 소 신경통, 삼 신경통이 다 아팠다. 신경병을 앓은 건데 공황장애의 일종이라고 한다. 통증이 레벨 10까지 있다면 10까지 느꼈다"고 말했다.이경애는 "귀랑 목도 아파서 이비인후과도 다니고 치과도 다녔다. 병원이라는 병원을 다녔다"고 덧붙였다.그는 "약침 치료 후 통증이 약해졌다. 지금은 회복 중이다"며 고통에서 조금씩 벗어나고 있는 일상을 공유했다. 또 식습관에 대해서도 언급하면서 "두꺼운 고기보다는 얇은 고기를 즐기고, 샐러드를 곁들이면 훨씬 소화가 잘 된다"며 생활 속 작은 변화도 전했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr