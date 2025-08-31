밴드 데이식스 /사진제공=JYP엔터테인먼트

그룹 데이식스가 데뷔 10년 만의 첫 국내 야외 무대를 즐겼다.데이식스는 31일 오후 6시 30분 경기도 고양시 고양종합운동장에서 데뷔 10주년 기념 투어 'DAY6 10th Anniversary Tour 'The DECADE ''(더 디케이드)의 포문을 열었다.이날 '마라톤', 'Maybe Tomorrow'(메이비 투모로우), 'Zombie'(좀비) 무대 후 영케이는 하늘을 바라보며 "어느새 해가 졌다. 천장이 없으니 하늘도 볼 수 있고. 매미가 정말 우렁차다. 매미도 마이데이 되고 싶은가 보다"라며 웃었다.원필은 이어 "이렇게 10주년을 장식할 수 있는 건 여기 계신 여러분 덕분이다. 저희가 마이데이가 같이 만드는 우리만의 페스티벌 같아 잊지 못할 것 같다. 이렇게 모여주셔서 정말 감사하다"고 했다.원필은 또한 이날 "마이데이가 아닌 분들은 자부할 수 있다"며 "공연을 마치고 집에 가는 길에 '데이식스 얘네가 뭐라고. 얘네가 뭔데' 이러다가 저희 노래를 들을 거다. 그러다 '얘네 뭔데 내 삶에 계속 들어와' 이러다가 저희 팬이 되실 거다"라며 너스레를 떨었다. 그러자 성진은 "혼자 모노드라마를 했다 그렇지요?"라고 놀려 웃음을 더했다.데이식스의 데뷔 10주년 기념 투어 일환으로 열린 고양 공연은 지난 30일과 31일 양일간 이뤄졌다. 이들은 지난 11일 이뤄진 일반 예매에서 전 회차 전석 매진을 기록했다. 데뷔한 해인 2015년 이들은 예스24 무브홀에서 무대를 시작해 지난 5월 KSPO DOME까지 공연장 규모를 꾸준히 키워왔다. 특히, 이들은 국내 밴드 사상 최초로 고척 스카이돔, KSPO DOME, 고양종합운동장에 차례로 입성했다.한편, 데이식스는 오는 9월 5일 오후 6시 새 정규 앨범 'The DECADE'와 타이틀곡 '꿈의 버스', 'INSIDE OUT'(인사이드 아웃)을 각종 음원 사이트를 통해 발매한다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr