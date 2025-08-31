사진 = 권은비 인스타그램

가수 권은비가 파격적 스타일링으로 존재감을 드러냈다.권은비는 최근 자신의 인스타그램에 "THE RED DAY 2"라는 멘트와 함께 사진을 올렸다. 권은비는 진주 장식이 쏟아지는 톱과 시크한 단발로 강렬한 무드의 모습을 보였다.공개된 사진 속 권은비는 어깨부터 허리까지 층층이 내려앉은 진주 드레이핑 톱에 데님을 매치해 럭셔리하면서도 대담한 무드를 완성했다. 백스테이지에서 마이크를 착용한 채 포착된 컷에서는 무대 직전의 집중력이 고스란히 전해진다. 또 다른 사진에서는 짧은 흑발과 우아한 메이크업, 반짝이는 아이 포인트로 얼굴을 환하게 빛내며 카메라를 압도한다.사진을 본 팬들은 "언니 너무 예뻐요" "늘 응원합니다" "너무 파격적이야" "화이팅" "섹시해요" "아름다워요"라며 뜨거운 반응을 보였다.한편 1995년생으로 30세인 권은비는 서울 성동구에 위치한 단독주택을 24억 원에 매입해 최근 잔금을 치른 것으로 전해졌다. 권은비가 매입한 건물은 지하 1층부터 지상 3층까지 이르는 건물로 대지면적 106㎡·연면적 192.45㎡ 규모의 꼬마빌딩이다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr