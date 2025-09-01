사진=MBC

2022년 비연예인과 결혼해 지난해 3월 딸을 품에 안은 붐이 인생 최대의 충격적인 경험을 맞이한다.9월 1일 방송되는 MBC 예능 프로그램 '푹 쉬면 다행이야'(이하 '푹다행') 63회에서는 붐, 양세형, 김희재, 파트리샤, 제로베이스원(ZEROBASEONE/이하 제베원) 박건욱이 결성한 '어흥파이브'의 무인도 레스토랑 운영 둘째 날 이야기가 펼쳐진다. 셰프로는 대한민국 16대 명장 안유성이 함께하며, 스튜디오에서는 '안CEO' 안정환, 이은지, 유희관, 장예은이 이들을 지켜볼 예정이다.아침 일찍부터 해루질에 나선 '어흥파이브'는 역대급으로 맑은 시야, 좋은 물때에 행복해한다. 특히 머구리 3인방 양세형, 김희재, 박건욱은 물 만난 고래처럼 즐거워하며 바다를 누빈다. 그중 해군 출신 김희재는 이번에도 승부욕에 불타올라 열정적인 해루질을 한다. 첫째 날 "해군은 바다에서 지지 않는다"를 몸소 증명한 그가, 이번에도 좋은 활약을 보여줄 수 있을지 궁금증이 쏠린다.이들은 대물을 찾아 조업에 나선다. 어마어마한 크기의 그물을 끌어 올리자 상상 이상의 대물이 줄줄이 등장해 모두를 놀라게 한다. 박건욱은 한 생선을 보며 "만화 속 바주카포 같다"며 감탄한다.하지만 기쁨도 잠시, '어흥파이브'는 뜻밖의 아찔한 상황을 겪는다. 붐은 "너무 소름 끼쳤다. 내가 경험해 본 것 중 가장 충격적인 경험"이라며 "MBC 역사에 남을 자료 화면이 탄생했다"고 이 상황에 관해 이야기한다. 또한 박건욱 역시 "5톤 정도 무게라고 들었는데, 깔려 죽는 거 아닌가라고 생각했다"며 "재난이었다"라고 설명해 긴장감을 높인다.붐이 맞닥뜨린 '인생 최대의 충격적인 경험'은 9월 1일 월요일 밤 9시 방송되는 '푹 쉬면 다행이야'에서 확인할 수 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr