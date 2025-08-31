사진 = 손예진 인스타그램

배우 손예진이 호텔 룸 거울 앞에서 포말처럼 보송한 화이트 미니 드레스를 입고 미소 짓는 모습으로 비주얼을 빛냈다.손예진은 인스타그램에 "어제의 이모저모 Finally today’s the D-day!!! I have butterflies in my stomach.. 두근두근 다시 오지 않을 오늘을 즐겨야겠습니다"라며 "I will enjoy this amazing moment with my beautiful co-stars(마침내 오늘이 디데이예요!!! 너무 설레요 아름다운 동료 배우들과 이 놀라운 순간을 즐기겠습니다)"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.사진 속 손예진은 새하얀 새틴 슬립 톱에 입체적인 깃털 텍스처의 미니스커트를 매치했다. 발목을 감싸는 스트랩 힐과 반짝이는 이어링, 손가락의 링 포인트가 드레스업 무드를 완성한다. 또 다른 컷에선 올블랙 드레스로 분위기를 바꾸고, 침대에 맨발로 앉아 휴대폰으로 셀카를 남긴다. 큰 전면 거울과 곡선 아치 프레임이 공간을 고급스럽게 만든다.이를 본 팬들은 "언니 너무 아름다우세요" "늘 응원합니다" "너무 예뻐" "진짜 여신이다" "동안이에요" "숨 멎을듯한 미모" 등의 댓글을 남겼다. 손예진은 아름다운 동료들과 함께하는 일정으로 현장에 선 만큼 이어질 레드카펫과 공식 스케줄에서 또 어떤 스타일링과 순간을 보여줄지 관심이 쏠린다.앞서 손예진은 난데없는 아역배우 홀대 논란에 휩싸인 바 있다. 지난 19일 '어쩔 수가 없다' 제작보고회 현장에서 손예진은 "아이를 낳고 첫 작품이라 도움이 된 거 같다"며 "아이와 있는 내 모습이 자연스러웠다"고 말했다. 그러자 이병헌은 "내가 촬영장에서 본모습과는 다르다"며 "딸로 나오는 아역 배우가 질문을 많이 해서 난 계속 대답해 줬는데 손예진은 한 번도 대답을 안 하더라 그래서 내가 '대답 좀 해줘라'라고 했더니 '선배님이 맡아서 해달라'라고 하더라"며 웃으며 말했다.이 같은 이병헌의 발언이 손예진의 아역 배우 홀대 논란으로 이어지자 아역 배우의 어머니까지 직접 등장해 "손예진은 다정했다"고 해명하기까지 했다.1982년생인 손예진은 동갑내기 배우 현빈과 결혼해 슬하에 1남을 두고 있으며 박찬욱 감독의 신작 영화 '어쩔수가없다'로 스크린 복귀를 앞두고 있다.한편 손예진을 비롯해 이병헌, 박희순, 이성민, 염혜란이 출연하는 박찬욱 감독의 신작 '어쩔 수가 없다'는 베네치아국제영화제 3일 차인 오는 29일 세계 최초로 상영될 예정이며, 9월 24일 국내 개봉을 앞두고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr