'50세 미혼 25년 째 연애' 오나라…드라마 종영 후 전한 근황 "정신 차리고 잘 살자"

오나라가 '착한사나이' 종영 후 근황을 전했다.오나라는 인스타그램에 "석경이이제 정신차리고 잘 살자~#착한사나이#막방#해피엔딩"이라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.따뜻한 조명이 비치는 실내 대기 좌석에서 오나라가 앉아 있는 모습이다. 카메라가 오가는 현장의 공기가 사진에 그대로 담겼다. 사진에는 우드 톤 좌석이 줄지어 놓인 공간에서 오나라가 두 손에 휴대전화를 쥔 채 정면을 응시하는 장면이 담겼다.오나라는 화사한 라임 그린 플라워 롱 가디건에 화이트 이너, 와이드 데님을 매치해 산뜻한 분위기를 냈다. 옆에는 화이트 캐리어가 놓여 있고 다른 컷에서는 옆모습으로 조명을 바라본다. 움직이는 카메라와 스태프의 실루엣이 포착돼 촬영장 비하인드 무드를 더한다.이를 본 팬들은 "언니 너무 아름다우세요" "늘 응원합니다" "너무 예뻐" "화이팅" "드라마 잘 봤어요" "귀여워요" 등의 댓글을 남겼다. 오나라는 종영 소감과 함께 근황을 전하며 시청자들과 소통을 이어가고 있다.한편 1974년생으로 올해 51세인 오나라는 1997년 뮤지털 '심청'으로 데뷔했으며 현재 배우 출신 교수 김도훈과 무려 25년째 열애를 이어오고 있다. 앞서 오나라는 한 인터뷰에서 김도훈에 대해 "서로 특별하게 말하지 않아도 어떤지 다 아는 사이"라면서 "20년이 지나도 너무 좋다는 게 문제"라고 말해 눈길을 끌었다. 이어 "20년이라는 게 싫은데 억지로 만날 수 없는 기간이고 좋으니까 만나는 거 같다"며 "남자친구랑 대화하는 게 제일 재미있고 스케줄 끝나고 빨리 만나고 싶다"고 말하기도 했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr