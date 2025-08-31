사진=MBC

'메리 킬즈 피플'에서 이보영이 강기영의 '배신의 함정 수사'에 충격을 받으며 돌이킬 수 없는 파국을 예고했다. 이 작품은 이보영의 13년 만의 MBC 복귀작으로 방송 전부터 관심을 모았지만, 지난 1일 3.2% 시청률로 출발한 뒤 3회부터 1%대로 하락해 최근 8·9회에서는 1.4%로 최저 시청률을 기록했다.지난 30일(토) 밤 10시 방송된 금토드라마 '메리 킬즈 피플' 9회에서는 우소정(이보영 분)이 든든한 조력자가 되어 준 최대현(강기영 분)의 조력 사망 포기에 충격을 받은 가운데 최대현의 함정에 빠져 위기에 봉착하는 모습이 담겼다. 특히 최대현은 마약상 구광철(백현진 분)에게 목숨의 위협을 받은 후 우소정이 조력 사망을 멈추지 않자 경찰에 자진해서 협조를 제안하는 대반전을 일으켰다.극 중 최대현은 최예나(윤가이 분) 쌍둥이 오빠인 최건수(강기둥 분)의 조력 사망을 시행하기 위해 갑부 진영수(김광식 분)의 조력 사망 후 남은 벤포나비탈을 몰래 가지고 나왔다가 분노한 구광철에게 교통사고를 당한 후 치명적인 부상을 입었다. 우소정은 응급실에 실려 온 처참한 몰골의 최대현을 보고 충격에 휩싸였고 그 길로 구광철을 불러내 "대현이 너 때문에 죽을 뻔했잖아! 죽이고 싶으면 날 죽여"라며 분노를 터트렸다. 구광철은 약을 도둑맞은 피해자라고 주장하며 자신과 둘이 일하자고 회유했지만, 우소정은 "나 당신 같은 인간이랑 일 안 해. 내 주변 사람들 한 번이라도 다시 건드리면 너랑 나 같이 죽는 거야"라며 서슬 퍼런 경고를 날렸다.그 사이 반지훈(이민기 분)은 우소정의 위치를 추적해 최건수의 생전 장례식장 장소에 갔다가 구급차를 발견했고, 우소정을 의심했다. 우소정은 "내 주변에 누가 죽으면 다 내 탓이에요?"라며 용의자 취급에 서운함을 드러냈고 시한부였던 최건수가 공연 도중 쓰러졌다고 설명했지만 반지훈은 우소정에 대한 의심을 거두지 않았다.우소정은 의식불명으로 사경을 헤매는 최대현 옆에서 지금까지 함께 해왔던 조력 사망을 하나씩 떠올렸고 자신 때문에 다쳤다는 죄책감에 미안해했다. 그때 최대현이 깨어나자 울컥한 우소정은 눈물로 사죄했고, 최대현은 "멈춰야 할 거 같아. 너무 위험해. 그만하자"라며 조력 사망 포기를 제안했다. 그 뒤 최대현은 양신부(권해효 분)의 마리아복지병원으로 옮겼고, 교통사고 현장에서 들었던 구광철의 협박과 양신부로부터 "우선생 좀 말려주세요"라는 부탁을 듣자 고민을 거듭했다.같은 시각 반지훈은 최건수의 죽음과 현장에 있던 우소정, 최대현의 조력 사망 여부를 조사하던 중 최건수가 죽은 날 최대현이 찾아갔던 건물의 건물주인 진영수도 사망했음을 알게 됐다. 반지훈은 최대현이 진영수를 조력 사망했을 거라 파악했지만 답변을 듣지 못했고, 진영수의 건물이 구광자산운용으로 넘어간 것에 의구심을 느꼈다. 또한 광수대장 안태성(김태우 분)이 구광자산운용 대표 구광철을 건들지 말라고 했다는 부형사(태항호 분) 말에 혼자 구광철을 만나러 갔다. 반지훈은 구광철에게 최대현과 죽은 김시현, 백동훈 의원, 안태성에 대해 물어봤고, 구광철이 백의원과 안태성을 아는 사이라고 하자 수사의 촉을 발동했다.그러던 중 불안감이 폭발해서 패닉 상태에 이른 최대현은 맨 처음부터 잘못됐다면서 "어떤 좋은 이유를 붙였든 간에 그냥 살인이야"라고 조력 사망을 전면 부정하며 우소정에게 원망을 쏟아냈고, 우소정은 이에 충격을 받았다. 최대현은 자신과 최예나도 죽이는 일이라면서 "너랑 엮여서 불안하게 사는 거 그만하고 싶어. 계속할 거면 다신 나 찾아오지 마"라고 화를 냈고 우소정은 한숨을 쉬며 허탈해했다.최대현은 구광철이 기부를 핑계로 양신부의 병원으로 찾아와 또다시 자신을 협박하자, 변호사 류이수(서영희 분)를 불러 우소정이 새로 준비하고 있는 조력 사망 현장에 자신이 도청 장치를 달고 들어가겠다며 "나한테 약 공급하던 놈이 나 죽이겠다고 미쳐 날뛰고 있어요. 내가 소정이 보호할 여유가 없어요"라고 함정이 되겠다고 자진했다.최대현은 "박태형 씨는 우리가 지금껏 도와드린 어떤 분들보다 우리 치료가 필요한 분이야"라고 조력 사망을 강조하는 우소정에게 "반대해도 소용없다는 거 알아. 내가 불안해서 그래. 나도 같이 가"라며 함께 하겠다고 급격한 심경 변화를 표해 우소정을 의문스럽게 했다.류이수는 반지훈과 부형사를 찾아와 "우소정 주범, 최대현 종범"으로 처리해달라면서 "약 주던 사람한테 협박받고 있어서 처벌받고 정리하고 싶어 한다"라는 최대현의 의중을 전했다. 최대현은 두려움에 방검복까지 입고 도청 장치, 카메라를 찬 채 약속한 걸 꼭 지켜달라고 다짐했고, 반지훈은 "약속은 꼭 지키겠습니다"라고 답해 의문을 증폭시켰다.우소정은 조력 사망을 위해 박태형(하성광 분)과 아내 배미영(우미화 분)의 집을 찾았고 이어 최대현이 도착했다. 하지만 경찰들이 근처에서 최대현의 몸에 달린 카메라로 지켜보는 가운데 갑자기 걸려 온 전화를 받은 최대현이 얼굴이 사색이 된 채 옷의 단추를 풀기 시작한 것. 도정 장치를 달고 있는 최대현의 모습을 목격하고 충격에 얼어버린 우소정과 그런 우소정을 쳐다보는 최대현의 모습이 담기면서 궁금증을 키웠다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr