사진 = 김재중 인스타그램

가수 김재중이 원조 비주얼 쇼크다운 모습을 뽐내며 카리스마를 보였다.김재중은 인스타그램에 "天府之国 하늘이 내린 나라 라고 불리는 도시! 삼국시대 유비가 세운 수도,쓰촨요리의 본고장,판다의 도시,중국의 실리콘밸리 등등 유명하고 대단한거 가득한 청두의 팬미팅은 과연 !!!어땠을까하며 대기하는 中"라는 멘트와 함께 사진을 올렸다.사진 속 김재중은 회색빛 헤어에 핀스트라이프 셔츠를 단정히 여민 채 무대 뒤를 배경으로 여유 있게 포즈를 취한다. 양손을 번쩍 든 장난기 가득한 컷부터 조명 아래 카메라를 들고 팬미팅을 준비하는 모습까지 분위기가 바뀐다. 실버 액세서리와 블랙 벨트로 마무리한 올블랙 착장이 샤프한 이목구비를 더욱 강조한다.사진을 본 팬들은 "오빠 정말 귀여워" "늘 응원합니다" "너무 잘생겼어" "화이팅" "너무 멋있어요" "비주얼 쇼크"라며 뜨거운 반응을 보였다.한편 1986년생인 김재중은 39세다. 또 김재중은 '재산1조설'에 휘말린 바 있는데 앞서 주우재 유튜브 채널을 통해 자신의 재산에 대해 언급했다. 당시 김재중은 "차도 부동산도 있었던 거를 팔고 다른 것도 사고 이랬을 건데 그걸 다 집어넣는다"며 "그러면 나는 한 1조 있어야 된다"고 했다. 이어 "그렇게 벌 수가 없다"며 "그런 구조도 안 된다"고 했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr