사진=SBS

사진=SBS

사진=SBS

'트라이:우리는 기적이 된다'가 전국체전 우승이라는 기적의 피날레로 유종의 미를 거뒀다.지난 30일(토) 방송된 SBS 금토드라마 '트라이:우리는 기적이 된다'(극본 임진아/연출 장영석 이하 '트라이') 최종화에서는 한양체고 럭비부 감독 주가람(윤계상 분)과 한양체고 럭비부가 찬란한 대장정을 마무리하며, 마지막까지 짜릿한 청춘들의 열기를 폭발시키며 진한 카타르시스를 안겼다. 이에 '트라이'는 최고 시청률 7.9%, 수도권 6.6%를 기록하며 시청률 상승과 함께 기분 좋은 유종의 미를 거뒀다. (닐슨 코리아)이날 방송은 가람 합류 후 완전체가 된 한양체고 럭비부의 가슴 뜨거운 마지막 여정을 써 내려갔다. 7명이 모든 경기를 해내야 하는 악조건 속에서 가람은 "다리는 다 풀렸고, 온몸에 안 아픈 데가 없을 거야. 세상에서 제일 긴 7분일 거다. 그렇지만 지금을 버텨내면 지금, 이 순간이 우리의 하이라이트가 될 거다"라며 용기를 불어넣고, 럭비부는 부상 위기를 딛고 마침내 전국체전 우승이라는 전무후무한 기적을 이뤄냈다. 사격부 감독 전낙균(이성욱 분)은 입시 비리와 서우진(박정연 분)의 폭행으로 경찰에 연행됐고, 교장 성종만(김민상 분)의 비리가 밝혀지며 통쾌함을 선사했다.한양체고 럭비부는 전국체전 우승을 통해 주장 윤성준(김요한 분)의 대학 합격, 문웅(김단 분)의 청소년 국가대표팀 선발이라는 쾌거를 거뒀다. 가람과 이지는 럭비부와 사격부의 감독으로 자리매김하며 진정한 지도자로서 첫발을 내디뎌 진한 울림을 선사했다. 이와 함께 에필로그에서 대상고로 떠났던 강태풍(조한결 분)이 한양체고로 돌아오면서, 다시 시작될 한양체고 럭비부의 눈부신 앞날을 기대케 했다.'트라이'는 윤계상의 '육각형 캐릭터' 열연과 응원과 공감을 부르는 과몰입 성장 서사로 호평을 받으며, 연이은 시청률 상승세의 기적을 이뤄 SBS 표 스포츠 드라마의 성공 계보를 이었다. 이에 '트라이'가 시청자들의 사랑 속에 끝까지 완주하며 남긴 발자취를 되돌아본다.'트라이'는 박진감 넘치는 연출과 원팀 서사로 시청자들의 과몰입을 유발했다. 실제 경기를 방불케 하는 속도감 있는 생생한 경기 장면으로 마치 스포츠 만화 속 한 장면을 보는 듯한 전율을 선사했다. 여기에 팀워크를 모르던 선수들이 가람을 통해 원팀으로 거듭나는 법을 배우는 입체적인 성장 서사를 촘촘히 엮어내며 몰입도를 배가시켰다. 이는 보는 이들에게 자동으로 이들을 응원하고 함께 뛰는 듯한 감정을 불러일으켰으며, 한양체고 세계관을 향한 '과몰입러'들을 탄생시켰다. 이에 실제 방영 이후 포털사이트 내 '럭비' 언급량이 전 월 대비 71.71% 상승하는 등 작품 자체에 대한 애정을 넘어, 럭비라는 스포츠 자체에 대한 대중적 관심까지 견인했다.드라마의 또 다른 축은 윤계상과 임세미가 그려낸 '성장하는 어른들'의 서사였다. 윤계상과 임세미는 학생들을 단순히 성적과 메달로 평가하는 다른 어른들과 달리, 아이들의 선택을 존중하며 실패조차도 성장의 과정으로 여기고 끝까지 곁을 지켜주는 진정한 어른의 모습을 보여줬다. 특히 지도자로서의 고민을 자신들의 방식으로 해결해나가며, 자신의 길을 선택하는 모습으로 뭉클한 감동을 선사했다.무엇보다 배우 윤계상은 깊은 연기력으로 극을 종횡무진하며 다시금 '천의 얼굴 윤계상'이라는 수식어를 입증했다. 럭비부의 신임 괴짜 감독의 면모를 보여주는 만화 같은 장면부터 럭비에 대한 진심을 드러내는 장면, 전 연인과 애틋한 로맨스까지 육각형 연기력을 보여줬고, 인생 캐릭터를 경신하며 시청자들의 마음에 제대로 '트라이'했다.김요한, 박정연, 김이준, 이수찬, 윤재찬, 황성빈, 우민규, 김단, 성지영 등 신선한 청춘 배우들의 열정과 청량한 에너지가 극에서도 빛을 발했다. 이들은 저마다의 개성을 지닌 캐릭터를 탄탄한 연기력으로 소화했고, '트라이'를 통해 배우로서 한 뼘 더 성장하는 모습을 보여줘 응원을 유발했다. 또한 고등학생 특유의 티키타카로 웃음을 주고, 때로는 치열한 경쟁 속에서도 서로를 지지하고 응원하는 우정으로 뭉클한 감동을 안겼으며, 여기에 풋풋한 청춘들의 꽁냥꽁냥 케미까지 더해 매회 새로운 재미를 선사했다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr