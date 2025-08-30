사진=유튜브 '유연석의 주말연석극'
배우 송중기가 마음 고생했던 과거를 회상했다.

30일 유튜브 채널 '유연석의 주말연석극'은 '청춘을 함께한 찐친들의 방문' 편으로 배우 송중기, 천우희가 함께했다.

이날 송중기는 작품 전 배우, 스태프를 위해 체육대회를 개최했다고 밝혔다. 천우희와 JTBC 새 드라마 '마이 유스'를 촬영한 그는 "회식 대신 체육대회를 하기 위해 전문 사회자도 섭외해서 진행했는데, 일을 벌여놓고 불안하더라. '이걸 싫어하는 사람도 있을 텐데' 싶었고, '진짜 해요?'라는 분위기를 느꼈다"고 회상했다.
사진=유튜브 '유연석의 주말연석극'
천우희는 "너무 행복하고 즐겁게 했다. 동심으로 돌아간듯 즐거워했다"고 후기를 전했고, 송중기는 "현장에서 친해지지 못한 스태프가 뒤집기 게임하는데 '선배님 나와봐요' 소리치는 걸 보고 다들 즐거워했구나 싶다"며 만족감을 드러냈다.

천우희는 현장에서의 송중기 모습에 대해 "'내가 책임질게. 나만 믿어!'라고 하는 성격에 고맙다. 솔직히 본인 일만 하기에도 바쁘고 버거울 수 있는데 그렇게 한다는 게 쉽지 않다"며 감사 표시를 했다.
사진=유튜브 '유연석의 주말연석극'
송중기는 "빨리 끝나야 회식할 수 있어서 그런 것"이라고 너스레를 떨면서도 "솔직히 모든 현장이 행복하진 않았다. 마음 힘들었던 현장 몇 개를 겪어보니, 그 나이를 떠올리면 그 힘든 기억이 확 오는 게 너무 슬프더라"고 털어놨다.

그러면서 "그런 부정적 에너지가 다시 생각나는 게 싫더라. 대단하게 '모든 사람을 행복하게 하리라'는 아니고 현장에서라도 행복하고, 즐겁고 싶어서 한 것"이라며 겸손을 드러냈다.

한편, 송중기는 2017년 배우 송혜교와 결혼했으나, 1년 8개월 만에 이혼했다. 이후 2023년 케이티 루이스 손더스와 재혼해 슬하에 1남 1녀를 두고 있다.

김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr

