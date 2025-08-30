이미지 크게보기 사진 = MBN ‘가보자GO’

이미지 크게보기 사진 = MBN ‘가보자GO’

가수 겸 배우 율희가 유명 무속인에게 이혼 예언을 들었다고 고백했다.30일 MBN ‘가보자GO’ 시즌5 9회에는 배우 박은혜와 정가은, 그리고 율희가 등장해 싱글맘으로 겪었던 에피소드를 공개했다.이날 방송에서 율희는 이혼과 육아에 대해 박은혜, 정가은과 대화를 나누던 중 "주변에 결혼 친구들이 없다 보니, 이혼에 관한 이야기를 한 적이 없다"며 눈시울을 붉혔다.이러한 율희를 바라보던 박은혜는 “우리는 연예인이니까, 아무리 친한 친구라도 속상한 이야기를 하지 못하고, 괜찮은 척하게 된다. 그러다 한 번에 터지는 거다. 이야기할 사람이 없다는 말 공감한다"고 말해 훈훈함을 안겼다.정가은이 위로할 사람이 없을 때 점을 봤다고 언급하자 이를 들은 율희는 “처음 말하는 건데, 유명 무속인을 1년 반 기다렸다가 전 남편과 함께 찾아갔다. 무속인이 ‘최근에 초상 치른 적이 있냐’라고 하더라. 그 당시 전 남편의 할머니께서 3주 전에 돌아가셨었다"고 말했다.또한 무속인이 "줄초상이 날 수 있는데, 그것도 이별 수지만 너희에게 이별 수가 크게 와 있다. 줄초상이 날 수 있다. 너희 이별 수일 것 같다’라고 했다. 그때가 7월이었는데 실제로 9월에 이혼했다"고 털어놨다.이날 방송에서 율희는 싱글맘으로서의 삶, 이혼 후 회복 과정 등 현실적인 이야기를 전하며 시청자들의 공감을 샀다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr