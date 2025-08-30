가수 겸 배우 율희가 유명 무속인에게 이혼 예언을 들었다고 고백했다.
30일 MBN ‘가보자GO’ 시즌5 9회에는 배우 박은혜와 정가은, 그리고 율희가 등장해 싱글맘으로 겪었던 에피소드를 공개했다.
이날 방송에서 율희는 이혼과 육아에 대해 박은혜, 정가은과 대화를 나누던 중 "주변에 결혼 친구들이 없다 보니, 이혼에 관한 이야기를 한 적이 없다"며 눈시울을 붉혔다.
이러한 율희를 바라보던 박은혜는 “우리는 연예인이니까, 아무리 친한 친구라도 속상한 이야기를 하지 못하고, 괜찮은 척하게 된다. 그러다 한 번에 터지는 거다. 이야기할 사람이 없다는 말 공감한다"고 말해 훈훈함을 안겼다. 정가은이 위로할 사람이 없을 때 점을 봤다고 언급하자 이를 들은 율희는 “처음 말하는 건데, 유명 무속인을 1년 반 기다렸다가 전 남편과 함께 찾아갔다. 무속인이 ‘최근에 초상 치른 적이 있냐’라고 하더라. 그 당시 전 남편의 할머니께서 3주 전에 돌아가셨었다"고 말했다.
또한 무속인이 "줄초상이 날 수 있는데, 그것도 이별 수지만 너희에게 이별 수가 크게 와 있다. 줄초상이 날 수 있다. 너희 이별 수일 것 같다’라고 했다. 그때가 7월이었는데 실제로 9월에 이혼했다"고 털어놨다.
이날 방송에서 율희는 싱글맘으로서의 삶, 이혼 후 회복 과정 등 현실적인 이야기를 전하며 시청자들의 공감을 샀다.
조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr
