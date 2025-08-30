이미지 크게보기 사진 = KBS2TV '살림하는 남자들2'

'10월 재혼'을 앞둔 가수 은지원이 결혼 2달을 앞두고도 프러포즈를 하지 않았다고 고백해 관심을 모았다.30일 방송된 KBS2TV '살림하는 남자들2'에서는 은지원이 결혼을 앞둔 상황을 밝히는 모습이 그려졌다.이날 방송에서 지상렬은 은지원에게 "프러포즈는 했냐"고 묻자 은지원은 "아직 안 했다"고 솔직하게 답했다. 이에 지상렬은 "결혼을 진짜 하는 거냐?"고 물어 은지원을 폭소케했다.백지영 역시 "두 달밖에 안 남았는데, 왜 아직 프러포즈를 안 했냐. 감동적인 프러포즈 한 번 해드려라"고 조언했다.또한 은지원은 지상렬에게 "형은 어떤 프러포즈를 하고 싶냐"고 물었고, 지상렬은 "바다에 같이 가서 바다에 동전을 던져서 '이 동전을 찾을 때까지 너를 사랑할 거야!'라고 말하겠다"고 포부를 밝혔다.한편 은지원은 지난 6월 재혼 소식을 알려 많은 관심과 응원을 받았으며, 예비 신부는 9살 연하의 스타일리스트로 두 사람은 오랜 시간 알고 지내던 사이에서 연인으로 발전한 것으로 알려졌다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr