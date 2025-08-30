사진=텐아시아DB

사진제공=JMG(더블엑스엔터테인먼트)

가수 이병찬이 신곡 '너를 좋아해'를 발매한다.30일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 이병찬의 신곡 '너를 좋아해'가 공개된다. '너를 좋아해'는 처음 사랑을 시작한 마음의 설렘과 수줍음을 담아낸 고백송이다. 서툴지만 진심인 마음과 익숙하지 않아 더 조심스러운 순간들을 담았다.'너를 좋아해'는 히트 프로듀서 DOKO(도코)와 그의 팀 Winter City(윈터 시티)가 참여해 이병찬만의 순수한 감성을 따뜻하고 섬세하게 완성해 냈다. 이병찬과 화려한 프로듀서들이 만나 어떤 음악을 선보일지 관심이 쏠린다.이병찬은 TV CHOSUN '내일은 국민가수'에서 TOP5에 오르며 이름을 알렸다. 이어 그는 MBC 드라마 '노무사 노무진' OST '새봄'을 가창하고, 뮤지컬 '해피 오! 해피'에서 프란치스코 역에 캐스팅됐다.신곡을 발매에 이어 이병찬은 오는 11월 9일 대학로 더굿씨어터에서 뮤지컬 '해피 오! 해피'로 대중과 만난다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr