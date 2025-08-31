사진=텐아시아DB

사진제공=SBS

배우 장동윤과 김아영이 '런닝맨'에 출격하는 가운데, 김종국의 깜짝 결혼 소식으로 놀라는 멤버들의 모습이 공개된다.오는 31일 방송되는 SBS 예능 '런닝맨'에서는 김종국의 깜짝 결혼 소식과 더불어 반가운 얼굴들이 함께했다. SBS 새 금토드라마 '사마귀: 살인자의 외출'로 돌아온 장동윤이 그 주인공.약 4년 만에 재출연한 그는 과거 2% 부족한 예능 초보 면모를 보였지만, 이번엔 지예은을 쥐락펴락하는 모습을 보여준다. 그런가 하면 벌써 6번째 출연으로 런닝맨 공식 썸녀가 된 김아영은 "양세찬, 최다니엘과 결판을 내러 왔다"며 로맨스 종지부를 예고한다.이날 방송에서는 '쓸수록 굿럭! 복 터지는 데이트' 커플 레이스가 펼쳐진다. 일정 금액을 결제할 때마다 복권이 1장씩 제공되는 미션으로 결제하지 않으면 돈은 아낄 수 있지만 대박의 기회를 놓치게 된다. 돈을 쓸수록 인생 역전의 가능성이 커지는 만큼 복권 한 장에 희로애락이 모두 담길 예정이다.'런닝맨' 쓸수록 굿럭! 복 터지는 데이트 레이스는 10분 확대 편성되어 31일 오후 6시에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr