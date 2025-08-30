사진=텐아시아DB

연장 여부 논의 중이라고 밝힌 그룹 제로베이스원(ZEROBASEONE)의 멤버 장하오, 성한빈, 한유진이 예능 '놀라운 토요일'에 출연한다.30일 방송되는 tvN 예능 '놀라운 토요일'(이하 '놀토')에는 제로베이스원의 장하오, 성한빈, 한유진이 2년 만에 다시 출연해 5세대 보이그룹의 존재감을 확실히 각인시킬 예정이다.세 게스트는 "'놀토'녹화 날이 데뷔 6일 전이었다. 긴장을 엄청 많이 했었다. 그때 너무 재미있어서 방송이 무서운 것만은 아니라는 생각을 했다"고 회상한다. 이어 성한빈은 MC 롤 모델로 문세윤을 꼽고, 한유진은 김동현을 향한 팬심을 드러내 훈훈함을 안긴다. 제로베이스원 막내인 한유진은 태연에게 "'놀토' 막내 아니세요?"라고 질문해 웃음을 자아낸다.이후 세 게스트와 함께하는 받아쓰기가 시작된다. 게스트들은 노래에 집중해 남다른 몰입력을 뽐내는가 하면, 완벽한 박자감과 가창력도 선보여 분위기를 끌어올린다. MC 붐을 위해 특별한 댄스 메들리를 준비한 장하오, 지난 방문 당시 레전드 터팅 퍼포먼스를 보여준 데 이어 또 다시 현란한 퍼포먼스에 도전한 성한빈, 막내답게 넘치는 기세로 개인기 방출에 나선 한유진의 활약이 기대를 모은다.간식 게임에는 '초성 퀴즈 – 치킨 편'이 출제된다. 무더위를 날려버릴 시원한 간식이 등장해 도레미들의 애간장을 녹인 가운데, 장하오, 성한빈, 한유진은 열의에 가득 차 유쾌한 오답을 쏟아내 스튜디오를 박장대소하게 한다.장하오, 성한빈, 한유진이 활약하는 '놀토'는 이날 오후 7시 40분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr