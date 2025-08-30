사진 = 임윤아 인스타그램

소녀시대 임윤아가 다채로운 콘셉트의 사진으로 시선을 사로잡았다. 네온사인 불빛 아래의 야외 컷부터 강렬한 레드 트레이닝룩, 붉은 톤 아이 포인트의 클로즈업까지 분위기를 자유자재로 오가는 모습이다.임윤아는 인스타그램에 다양한 이모지가 담긴 멘트를 남기며 사진을 올렸다.사진에는 '힘내! 별빛처럼 반짝이는 나의 하루'라는 네온사인 앞 벤치에 앉아 밤공기를 즐기는 임윤아의 모습이 담겼다. 오프숄더 화이트 블라우스에 데미지 데님, 크록스 슈즈로 편안한 무드를 연출했고 롱 웨이브 헤어가 조명에 반사돼 반짝인다.또 다른 컷에서는 레드 트랙 재킷 차림으로 거울 셀카를 남겼다. 하트 모양 그립과 블랙 플라워 브로치, 매트한 레드 립이 포인트다. 클로즈업 사진에서는 컬리 헤어와 함께 붉은 톤의 눈빛이 강조돼 묘한 카리스마가 드러난다.이를 본 팬들은 "언니 너무 아름다우세요" "늘 응원합니다" "너무 예뻐" "화이팅" "언제나 이뻐" "우월한 미모" 등의 댓글을 남겼다.윤아는 안보현과 함께 촬영한 영화 '악마가 이사왔다' 개봉을 앞두고 있다. 이 작품은 벽마다 악마로 깨어나는 선지(임윤아 분)를 감시하는 기상천외한 아르바이트를 하게 된 청년 백수 길구(안보현 분)의 영혼 탈탈 털리는 이야기를 담은 악마 들린 코미디다.또 윤아는 드라마 '폭군의 셰프'를 통해 10살 연하 배우 이채민과의 호흡을 맞추게 됐다. '폭군의 셰프'는 미래에서 온 셰프와 절대 미각을 지닌 왕의 기상천외한 만남을 그린 서바이벌 판타지 로맨틱 코미디다. 윤아는 1990년생이며 이채민은 2000년생이다.한편 1990년생 윤아는 35세이며 강남구 청담동에 위치한 건물을 100억원(3.3㎡당 약 7068만원)에 매입한 소식이 알려져 눈길을 끈 바 있다. 윤아의 건물은 2014년에 건축한 지하 2층~지상 4층 신축 건물로 매물이 나오면 즉각 팔리는 투자 1순위 지역에 위치한 것으로 알려져 화제를 모았다.부동산 업계는 현재 해당 건물의 시세를 약 250억 원으로 보고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr