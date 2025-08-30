사진 = 변우석 인스타그램

모델 겸 배우 변우석이 서울 도심의 빌딩 숲을 배경으로 한 사진으로 청량한 근황을 전했다. 강한 햇살 아래 담백한 스타일과 또렷한 이목구비가 조화를 이룬 모습이다.변우석은 인스타그램에 햇빛과 미소 이모지가 담긴 멘트를 남기며 사진을 올렸다.사진에는 보행 육교로 보이는 공간에서 검은 티셔츠와 카키 카고 팬츠 차림의 변우석이 서 있는 장면이 담겼다. 어깨에 떨어지는 긴 머리결이 이마를 살짝 가리며 부드러운 분위기를 만든다. 한 손을 들어 머리를 넘기거나 난간에 기대 옆을 바라보는 포즈가 자연스럽다.유리 난간 너머로 이어진 차들의 흐름과 빽빽한 고층 빌딩, 멀리 보이는 타워 실루엣이 도시적 배경을 채운다. 손목시계와 투박한 워크 부츠, 선명한 팔선이 캐주얼 룩에 힘을 더한다. 전신 컷에서는 여유로운 실루엣의 팬츠와 단정한 블랙 티가 길고 곧은 체격을 강조한다. 이를 본 팬들은 "오빠 너무 잘생겼어요" "늘 응원합니다" "너무 멋져" "화이팅" "늘 멋진 우리 변우석 배우님" "사랑합니다" 등의 댓글을 남겼다.한편 2010년 모델로 먼저 데뷔한 변우석은 1991년생으로 34세다. 변우석은 2016년 tvN 드라마 '디어 마이 프렌즈'로 본격적인 연기 활동을 시작했다. 지난해 '선재 업고 튀어'의 류선재 역으로 선풍적인 인기를 끌어 대세 배우로 발돋움했다. 이후 다양한 브랜드의 러브콜을 받으며 광고 수입만 약 100억원을 기록한 것으로 알려졌다. 또 변우석은 차기작 MBC '21세기 대군 부인'에서 아이유와의 멜로 연기로 시청자들과 만날 예정이다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr