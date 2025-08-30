사진 = 남규리 인스타그램

가수 겸 배우 남규리가 대기실에서 찍은 사진으로 강렬한 분위기를 뽐냈다. 풀뱅 앞머리를 내린 롱 스트레이트 헤어와 핀스트라이프 재킷, 붉은 장미 초커가 대비를 이루며 시선을 사로잡는 모습이다.남규리는 인스타그램에 "대기실에서 더 즐거운 우리들 이런게 행복이지머"라며 "그래도 좋아해요 오늘밤도 좋아해요 "라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.사진에는 짙은 그레이 핀스트라이프 오버 재킷을 걸치고 긴 생머리를 늘어뜨린 남규리의 모습이 담겼다. 밝은 벽면을 배경으로 손끝으로 머리카락을 살짝 들어 올린 포즈가 도도한 분위기를 만든다. 또 다른 컷에서는 대기실 화장대 앞에서 양손을 주머니에 넣은 채 정면을 응시한다.레드 초커의 장미 장식과 레드 팬츠가 포인트가 되며, 앞머리를 집은 헤어 클립, 화장 도구가 놓인 테이블, 미러 조명 등이 현장의 생동감을 더한다. 근접 샷에서는 물기 머금은 립과 투명한 피부결, 또렷한 눈매가 인형 같은 이미지를 완성한다. 이를 본 팬들은 "언니는 안늙네요" "늘 응원합니다" "너무 예뻐" "화이팅" "인형 같이 예뻐요" "늘 아름답네" 등의 댓글을 남겼다.남규리는 무대 준비 현장의 순간을 공유하며 팬들과 소통을 이어가고 있다. 한편 남규리는 1984년생으로 41세이며 지난 2006년 데뷔했다. 남규리는 지난 5월 신곡 '가슴앓이'를 발표했는데 '가슴앓이'는 남규리가 선보일 프로젝트 앨범 '기억 The Memory'의 시작을 알리는 첫 번째 곡이다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr