최민환과 양육 소송 중인 가수 율희가 "유명 무속인을 1년 반 기다렸다가 전남편과 같이 가서 뵌 적이 있는데 (이혼을) 맞추셨다"라며 과거 일화를 전했다.30일 방송되는 MBN 예능 '가보자GO' 시즌5 9회에는 배우 박은혜, 정가은, 율희가 출연해 싱글맘으로 겪었던 독특한 에피소드를 공개한다.율희는 이혼과 육아 선배인 박은혜, 정가은에게 "주변에 결혼 친구들이 없다 보니, 이혼에 관한 이야기를 한 적이 없다"라며 눈물을 훔친다. 이러한 율희를 따스하게 바라보던 박은혜는 "우리는 연예인이니까 아무리 친한 친구라도 속상한 이야기를 하지 못하고 괜찮은 척하게 된다. 그러다 한 번에 터지는 거다. 이야기를 할 사람이 없었다는 말 너무 공감한다"고 위로한다.율희를 위로하던 정가은은 "힘들 때 이야기하고 싶은데 아무리 친하더라도 그 사람이 어떤 상황인지 모르는 상태에서 내 감정을 전가하기 싫더라"며 "나는 전화로 점을 봐주는 곳에 전화했다. 예를 들어 10만 원을 충전하고 30분 상담을 하면 일정 금액이 차감되는 시스템이 있다"고 설명한다.이를 들은 율희는 "처음 말하는 건데, 유명 무속인을 1년 반 기다렸다가 전남편과 같이 가서 뵌 적이 있는데 (이혼을) 맞추셨다"고 고백한다. 이어 "무속인이 '최근에 초상 치른 적이 있냐'라고 하더라. 그 당시 전남편의 할머니께서 3주 전에 돌아가셨었다. 줄초상이 날 수 있는데 그것도 이별수지만 너희에게 이별수가 크게 와 있다. 줄초상이 나면 너희 이별수는 괜찮다. 그런데 그게 아니라 너희 이별수일 것 같다'라고 했다. 그때가 7월이었는데 9월에 이혼했다"고 말해 놀라움을 자아낸다.'가보자GO' 시즌5 9회는 이날 오후 8시 20분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr