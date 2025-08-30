사진=텐아시아DB

사진=유튜브 '워크맨' 캡처

가수 딘딘(33)이 연예인들을 향해 "일을 안 해봐서 그렇다. 화폐가치에 개념이 없다"고 소신 발언했다.지난 29일 유튜브 채널 '워크맨'에는 '제발..아메리카노만 드세요..'라는 제목의 영상이 올라왔다. 영상에서 딘딘과 가수 이준은 한 커피 프렌차이즈 매장을 찾아 아르바이트에 나섰다.일한 뒤 쉬는 시간을 갖게 된 두 사람은 지점장과 함께 디저트를 먹으며 다양한 이야기를 나눴다. 지점장은 "장성규 씨가 했을 때 워크맨 나왔었다"고 말했다. 딘딘이 "전이랑 비교했을 때 어떠냐"고 묻자 지점장은 "그분은 말이 엄청 많으셨다"고 웃어 보였다.딘딘은 지점장에게 "카페에 바라는 점이 있냐"고 물었다. 지점장은 "돈이나 많이 줬으면 좋겠다"고 말했다. 그러자 이준은 "돈 많이 버실 거 같다. 월 천만 원 찍지 않냐"고 반응했다. 이에 딘딘은 "연예인들이 이게 문제다. 화폐가치에 개념이 없다. 슈퍼카 타고 제니 침대 쓰고 이러니까. 정신 나가가지고"라고 말해 웃음을 자아냈다.이어 이준은 딘딘을 바라보며 "얘 진짜 잘하지 않냐. 깜짝 놀랐다"고 말했다. 딘딘은 "내가 볼 때 형이, 연예인 XX들이 일을 안 해봐서 그렇다. 이 XX들이 내가 진짜 볼 때마다 느끼는 건데 아니 이게 뭐가 어려운 일이야 이게 솔직히? 이거 그냥 한 번 들으면 할 수 있는 거다"라며 언성을 높였다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr