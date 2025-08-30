사진='촌장엔터테인먼트TV' 캡처

'나는 SOLO' 27기 출연자 정숙이 학교폭력, 흡연 의혹을 부인했다.지난 29일 유튜브 채널 '촌장엔터테인먼트TV'에는 '[솔로나라뉴스] 흡연? 학폭? 모든 논란 종식시키러 온 27기 정숙'이라는 제목의 영상이 올라왔다.정숙은 "방송에 플러팅 장인처럼 나왔다. 주변에 '내가 실제로도 저러냐'고 물었는데 오히려 아니라고 하더라. '그때 왜 그랬냐'고 했다"며 말문을 열었다. 그는 "방송 속 들뜬 상태에서 행동이 과장된 것 같다. (악플에) 주변 가족들이 힘들어했다"고 덧붙였다.흡연, 학교폭력 의혹을 언급하기도 했다. 정숙은 "남자 직장 동료분이 블라인드에 담배 피운다고 올렸고, 동창이라고 주장하는 여자분이 '얘 학폭있다'고 올렸더라. 그건 내가 해명할 거리는 아닌 것 같다. 사실도 아니다"라며 단호하게 선을 그었다.그는 "초등학교 동창들이 걱정된다고 연락이 오기도 했다. 그래서 '내가 진짜로 그랬냐, 잘 기억이 안 난다'고 물어봤다. 내가 기억하는 건 그렇지 않은데 혹시 그랬을 수도 있으니까. 친구들이 아니라더라. 그래서 (학교폭력 논란을 제기한) 그 친구가 왜 그랬는지 정말 궁금하다"고 말했다.앞서 정숙은 SNS를 통해 제기된 학교폭력·흡연 의혹으로 곤욕을 치른 바 있다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr