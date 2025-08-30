사진제공=JYP

그룹 데이식스가 새 정규 앨범 타이틀곡 '꿈의 버스' 뮤직비디오 티저를 공개했다.지난 29일 JYP엔터테인먼트는 공식 SNS 채널에 '꿈의 버스' 뮤직비디오 티저 영상을 올렸다. 데이식스는 다음 달 5일, 정규 4집 'The DECADE'(더 데케이드)와 더블 타이틀곡 '꿈의 버스', 'INSIDE OUT'(인사이드 아웃)을 발매하고 컴백한다.분주한 촬영장을 배경으로 펼쳐지는 이번 영상은 책을 읽다 실없는 웃음을 터뜨리는 성진, 무심한 표정으로 노트에 무언가를 적어 내려가는 Young K(영케이), 장비를 만지며 엉뚱한 질문을 던지는 원필, 미스테리한 분위기를 풍기는 도운 등 네 멤버의 각기 다른 모습이 교차된다. 또 원필의 "꿈"이라는 짧은 한마디가 각 인물이 품고 있는 이야기를 궁금케 하며 기대감을 높였다.10년을 의미하는 영단어를 차용해 이름 지은 신보 'The DECADE'는 데이식스의 데뷔 첫 더블 타이틀곡 발표를 비롯해 약 5년 11개월 만에 선보이는 정규 음반이다. 올해로 데뷔 10주년을 맞이한 이들은 풍부한 음악 스펙트럼을 집약한 새 앨범으로 '믿고 듣는 데이식스'의 음악적 울림을 선사할 예정이다.발매에 앞서 데이식스는 30일, 31일 양일간 경기 고양시 고양종합운동장에서 데뷔 10주년 기념 투어 'DAY6 10th Anniversary Tour < The DECADE >' 일환 단독 콘서트를 개최한다. 이들은 국내 밴드 사상 첫 단독 입성이자 전회차 전석 매진을 기록했다.데이식스의 정규 4집 'The DECADE'는 9월 5일 오후 6시 각종 음원 사이트에서 감상할 수 있다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr