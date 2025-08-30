사진=텐아시아DB

사진='전현무계획2' 캡처

사진='전현무계획2' 캡처

방송인 전현무가 "추천하지 않는다. 사진 찍히면 빼박이다"라며 비밀연애에 대한 생각을 밝혔다.지난 29일 방송된 MBN·채널S 예능 '전현무계획2' 44회에서는 전현무, 곽튜브(곽준빈)가 배우 이선빈과 함께 당일치기 바다 여행 2탄으로 강화도를 찾았다.이날 전현무는 "지난주 대부도에 이어 강화도도 당일치기 바다 여행 명소다. 서울에서 단 1시간 거리"라고 말문을 열었다. 이어 그는 "첫 맛집은 믿고 먹는 시청자 계획으로, 시청자가 30년 전통의 이곳을 추천해 줬다"며 강화 터미널 상가에 위치한 중화요리집으로 향했다. 이곳에서 두 사람은 강화 속노랑고구마와 사자발약쑥이 들어간 간짜장, 강화 순무채가 올라간 탕수육, 해산물이 가득 담긴 매운 삼선짬뽕을 맛봤다. 식사를 마친 두 사람은 강화 풍물 시장으로 향해 먹친구 이선빈을 만났다.세 사람은 시장 2층에 쫙 깔린 밴댕이 식당들 중 한 군데를 엄선해 자리를 잡고 앉았다. 밴댕이회를 맛본 이선빈은 "안 비리고 너무 맛있다"고 칭찬했다. 연이어 삼채뿌리가 얹어진 밴댕이 무침을 맛본 전현무는 "밴댕이가 요물"이라며 웃어 보였다.밴댕이 코스로 먹방을 예열한 이선빈은 다음 식당도 함께하기로 했다. 얼마 후 외포항에 도착한 세 사람은 고즈넉한 항구 동네를 거니는데 이때 이선빈은 "비밀 연애 하시는 분들이 오시기에 딱"이라고 외쳤다. 그러자 전현무는 "비밀 연애를 해본 입장에서 비추다. (사진) 찍히면 빼박이라서"라고 반대해 웃음을 자아냈다.세 사람은 29년 전통의 꽃게탕 맛집에 도착했다. 이들은 강화도에서만 먹을 수 있는 순무김치와 꽃게탕을 영접했고, 이선빈은 곧장 꽃게를 손으로 잡아 뜯었다. 이 모습에 전현무는 "혹시 치아가 안 좋은 건 아니지?"라고 조심스레 물었다. 이선빈은 "사실 내 치아가 얼마 없다"고 솔직하게 답했다. 전현무는 "(라미네이트) 동기!"라며 이선빈과 주먹 인사를 했다.이선빈은 곽튜브가 꽃게 등껍질 안을 파먹지 않자 "이거 해명하셔야 한다. 오빠는 지금까지 꽃게를 안 먹은 것"이라고 단호하게 말했다. 전현무도 "이제 알았으니 여자친구한테 알려주면 되겠네"라며 웃어 보였다. 연애에 대한 이야기가 나오자 전현무는 8년째 공개 열애 중인 이선빈에게 "장기연애 꿀팁을 알려달라"고 청했다. 이선빈은 "만날 때마다 웃을 일이 생기고 편하고 재밌다. 코드가 진짜 잘 맞는다"고 답했다. 이어 그는 "우리는 진짜 자유롭게 다닌다. 놀이공원도 많이 간다"고 덧붙였다.한편 전현무는 2019년 3월 모델 한혜진과 결별 후 그해 11월부터 아나운서 출신 이혜성과 공개 열애를 했다. 이후 2022년 2월 거듭되는 결별설 끝에 이별을 공식화했다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr