iii/ 사진 제공=빅오션이엔엠

iii/ 사진 제공=빅오션이엔엠

그룹 iii가 새로운 시작을 노래한다.종합엔터테인먼트 기업 빅오션이엔엠은 29일 오후 6시 각종 온라인 음원사이트에 iii의 정식 데뷔 싱글 'RE:AL iii'(리얼 아이아이아이)를 발매한다.'RE:AL iii'는 가상에서 현실로 넘어온 iii의 시작을 알리는 작품으로, 타이틀곡 'Forbidden Midnight (Real ver.)'과 'Guilty' 총 2곡이 담긴다.'Forbidden Midnight (Real ver.)'은 페르 귄트(Peer Gynt)의 모음곡 중 'In the Hall of the Mountain King' 멜로디를 케이팝 스타일로 재해석한 곡이다. 동화 같은 흐름과 의미심장한 멜로디는 iii만의 신비로운 분위기를 더욱 돋보이게 만든다.특히 'Forbidden Midnight (Real ver.)'은 지난 2023년 iii의 프리 데뷔 싱글 'Forbidden Midnight'을 현실 세계 iii만의 색다른 음색으로 리메이크 한 곡이다. iii는 이를 통해 어두운 현실에서 벗어나고 스스로를 변화시키고자 하는 희망찬 메시지를 전한다.수록곡 'Guilty'는 펑키한 베이스와 드럼 연주가 돋보이는 밝은 노래다. 짝사랑하는 이에게 사랑이 죄라면 별 뜻 없는 다정함과 행동은 유죄(Guilty)라 투덜거리면서도, 상대를 좋아하는 마음을 고백하는 풋풋한 사랑 노래다. 타이틀곡과는 또 다른 매력이 담겨 iii의 다채로운 음악적 색깔을 엿볼 수 있다.iii는 inspiration의 약자로 '영감을 주는 아티스트'라는 의미를 담았다. 지난 2023년 프리 데뷔 이후 29일 정식 데뷔를 한다. 그동안 'AI에서 현실로 넘어온 아이돌'이라는 특별한 세계관으로 팬들의 궁금증을 높인 iii. 향후 이들이 어떤 이야기를 꺼내놓을지 관심이 모인다.iii의 'RE:AL iii' 예약 판매는 29일 오후 3시부터 9월 14일 오후 11시 59분까지 각종 음반 사이트에서 진행된다. iii는 KBS2 '뮤직뱅크', SBS '인기가요' 등 다양한 음악 프로그램에 출연해 활발한 활동을 이어갈 예정이다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr