홈 연예가화제 스노우맨, 두근두근 비주얼 [TV10] 입력 2025.08.29 11:36 수정 2025.08.29 11:36 카카오톡 공유하기 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 네이버 공유하기 밴드 공유하기 URL복사 글자 크게 글자 작게 TV텐 바로가기 그룹 스노우맨(후카자와 타츠야, 라울, 메구로 렌)이 30일 성수동 소재 복합문화공간 XYZ서울에서 열린 해외 첫 팝업스토어 행사에 참석했다. 이승현 기자 lsh87@tenasia.co.kr ADVERTISEMENT © 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지 카카오톡 공유하기 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 네이버 공유하기 밴드 공유하기 URL복사 관련기사 "삭제한 게 더 이상해" 전현무, 보아 신곡 홍보했다가 '빛삭' 악마 들린 임윤아·멍뭉미 안보현, 스크린 뉴 제너레이션('악마가 이사왔다') 수지, '시총 8조' 억만장자와 결혼설 터졌다…알고 보니 "유언비어" 소속사 대표 발끈[TEN이슈] ADVERTISEMENT ADVERTISEMENT