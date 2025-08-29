/ 사진=텐아시아DB

배우 김태희가 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'에서 육아 스트레스, 남편 비와의 러브스토리, 워킹맘으로서 딜레마, 뒤늦게 온 사십춘기, 친정엄마를 향한 마음 등을 털어놓으며 눈물을 보인 가운데, 화제성 1위를 기록했다. 결혼을 발표한 김종국은 화제성 3위를 차지했다.굿데이터코퍼레이션 펀덱스(FUNdex)에서 발표한 8월 3주차 TV-OTT 통합 비드라마 비드라마 출연자 화제성 부문에서 '유 퀴즈 온 더 블럭'의 김태희가 1위에 올랐다. '유퀴즈'의 출연자가 비드라마 1위에 오른 것은 지난 1월 3주차의 장원영 이후로 31주만이다.2위는 '직장인들 시즌2'의 김원훈인 가운데, 3위는 '런닝맨'의 김종국이 차지했다. 프로그램 속 그의 결혼 발표로 전주 대비 순위가 148계단이나 상승했다. 4위는 '직장인들 시즌2'의 권나라인 것으로 나타났다.5위에는 '내 아이의 사생활' 출연한 박도아가 이름을 올렸다. 24년 9월 3주에 해당 프로그램에 출연한 윤태하가 10위에 오른 후로 오랜만에 출연자가 상위권에 이름을 올린 것이다.그 뒤로 6위부터 10위까지는 '전지적 참견 시점'의 권은비, '직장인들 시즌2'의 이수지, '보이즈 2 플래닛'의 이상원, '신상출시 편스토랑'의 김강우 그리고 '놀면 뭐하니?'의 유재석 순이다.한편, TV-OTT 비드라마 화제성 1위는 Mnet의 '보이즈 2 플래닛'이 차지했다. 해당 프로그램은 6주 연속 1위 자리를 지키고 있다.2위는 김태희 효과로 전주 대비 순위가 8계단 상승한 tvN의 '유 퀴즈 온 더 블럭'이다. 3위에는 여러 숏츠로 인기몰이를 하는 중인 쿠팡플레이의 '직장인들 시즌2'가 이름을 올렸다.4위는 ENA/SBS Plus의 '나는 SOLO'인 가운데, 5위는 김종국의 결혼 발표로 화제가 된 SBS의 '런닝맨'인 것으로 나타났다.6위는 서울가요제 참가자 발표로 화제성이 급상승한 MBC의 '놀면 뭐하니?'가 차지했다. 7위부터 10위까지는 MBC의 '나 혼자 산다', TVING의 '대탈출: 더 스토리', SBS의 '미운 우리 새끼' 그리고 Netflix의 '나는 생존자다' 순이다.굿데이터코퍼레이션이 발표한 8월 3주차 순위는 2025년 8월 18일부터 2025년 8월 24일까지 방송 또는 공개 중이거나 예정인 TV 비드라마와 OTT 오리지널 비드라마 그리고 각 프로그램에 출연한 출연자와 게스트를 조사 대상에 포함하였다.한 주간 가장 경쟁력 있는 프로그램을 선정하기 위한 화제성 조사는 뉴스기사, VON(Voice of Netizen), 동영상(영상클립 및 숏츠), SNS에서 발생한 프로그램 관련 정보들과 이에 대한 네티즌 반응을 분석한 결과이다. 조사를 위해 수집된 자료 가운데 프로그램과 관련 없는 자료, 화제성 점수를 의도적으로 올리기 위한 어뷰징 자료는 필터링 단계를 통해 처리된다. 이 과정을 통해 프로그램 경쟁력이 보다 정확하게 분석되고 있으며 정확도는 97%이상이다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr