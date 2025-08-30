/ 사진 제공: KBS 2TV 주말드라마

정인선과 윤현민이 정일우의 결혼식 파토 이후 심상치 않은 분위기가 형성된다.KBS 2TV 주말드라마 ‘화려한 날들’(연출 김형석 / 극본 소현경 / 제작 스튜디오 커밍순, 스튜디오 봄, 몬스터유니온) 7, 8회에서는 이지혁(정일우 분)이 사라지고 없는 사이, 부쩍 가까워진 지은오(정인선 분)와 박성재(윤현민 분)의 모습이 그려진다.앞서 지혁은 대기업 외동딸 정보아(고원희 분)와의 결혼이 무산되며 아버지 이상철(천호진 분)과 갈등 끝에 잠적했다. 갑작스러운 결혼 소식에 큰 충격을 받은 은오는 지혁에 대한 실망과 상처로 성재까지 밀어냈지만, 시간이 흐르며 그에게 미안한 마음이 커져갔다. 그러던 은오 앞에 성재가 다시 나타나면서 두 사람의 관계에도 변화를 예고했다.공개된 스틸에는 우연히 마주한 은오와 성재의 모습이 담겼다. 지혁으로 인해 서먹해진 이전과 달리, 성재를 향해 환하게 미소 짓는 은오의 표정은 달라진 분위기를 느낄수 있어 향후 펼쳐질 이야기를 궁금케 한다.또 다른 스틸에서는 마주한 두 사람의 분위기가 심상치 않다. 은오를 향한 성재의 눈빛에는 여전히 깊은 애틋함이 묻어나며, 이들이 새로운 로맨스 기류를 탄 것인지 궁금증이 증폭된다. 과연 두 사람이 나눈 대화의 내용은 무엇이며, 이 만남이 앞으로의 관계에 어떤 전환점을 만들지 호기심을 자극한다.한편, 잠적한 지혁이 언제 다시 모습을 드러낼지, 그의 부재가 우정과 사랑이 얽힌 세 사람의 관계에 어떤 변화를 불러올지 본 방송에 대한 관심이 모인다.KBS 2TV 주말드라마 ‘화려한 날들’ 7회는 30일(토) 저녁 8시 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr