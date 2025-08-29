사진=Mnet

유메키가 탈락 위기에 놓였다. 노련한 댄서 경력으로 팀을 이끌며 호평받았지만, 팀 내 최하위를 기록한 것. 앞서 그는 최종 경연 전 마스터 평가에서 1위를 차지하며 많은 이의 기대를 키운 바 있다.지난 28일 방송된 Mnet '보이즈 2 플래닛'(BOYS II PLANET) 7회에서 48명의 참가자들은 모든 열정을 쏟아부었고, 그 결과 올스타와 투스타가 뒤바뀌는 예상치 못한 계급 변동이 속출했다. 치열한 경쟁 끝에 각각 보컬, 랩, 댄스 포지션에서 '건물 사이에 피어난 장미', 'FAMOUS', '락(樂)' 팀이 1위를 차지해 베네핏 5만 점을 획득하며 기쁨을 만끽했다.이날은 지난 주 공개된 무대를 제외하고 9개의 무대가 모두 공개됐다. 보컬 포지션의 '지금 널 찾아가고 있어' 팀은 센의 눈물 어린 도전과 윤민의 안정적인 리더십 속에 완벽한 하모니를 완성했다. 마스터 백구영은 "애니메이션 한 편을 본 것 같았다"며 극찬을 보냈고 현장 투표 결과 윤민이 올스타로 승급한 반면 강우진은 팀내 최하점을 기록하며 탈락 위기에 놓였다.또 다른 '건물 사이에 피어난 장미' 팀은 연습 과정에서 잇단 지적과 위기를 겪었지만, 남다른 열정과 팀워크로 극복해 감미로운 무대를 완성했다. 특히 박준일은 첫 올스타 등극과 함께 폭풍 오열을 터트려 모두의 마음을 울렸다. 유강민, 조계현, 조우안신의 '한숨' 무대는 참가자들의 간절한 마음이 고스란히 담긴 애절한 무대로 깊은 인상을 남겼다.마지막 '퀸카 (Queencard)' 팀은 밴드 사운드 편곡과 이리오의 기타 퍼포먼스로 독창적인 무대를 선보이며 뜨거운 호응을 얻었다. 중간 점검에서 불안정한 모습을 보였던 정상현은 이리오의 조언과 팀원들의 격려 속에 완전히 달라진 모습을 보여주며 반전에 성공했다. 정상현과 김인후가 나란히 올스타에 올랐지만, 기대를 모았던 리더 이리오는 충격적인 최하점을 기록해 탈락 위기를 맞았다.랩 포지션은 이첸과 염예찬이 살벌한 디스전과 리얼 힙합 퍼포먼스를 가미한 'Smoke (Prod. Dynamicduo, Padi)' 무대로 보는 이들의 도파민을 자극하며 염예찬이 올스타 쟁취에 성공했다. 또한 'FAMOUS' 무대에서는 치열한 경쟁 끝에 김재현이 킬링 파트를 완벽히 소화하며 올스타 자리를 거머쥐었다. 김태조는 무대에서 자신의 이야기를 가사에 담아내며 성장한 모습을 보여주는가 하면, 세 사람은 각자의 개성을 살린 무대로 관객의 큰 호응을 얻었다.댄스 포지션에 도전한 김준서, 박동규, 마사토는 'Bad' 무대를 통해 강렬한 섹시미를 발산했다. 안무 창작에 적극적으로 나섰던 박동규 역시 간발의 차이로 계급 승급에 성공하며 보는 이에게 쫄깃한 긴장감을 선사했다. 'Tambourine' 팀은 시작부터 완벽한 연출과 빈틈없는 팀워크로 관객을 압도했고, 그 결과 천카이원과 장지아하오가 올스타에 등극했다. 하지만 팀을 이끈 유메키가 예상 밖의 최하점을 기록하자 함께 한 팀원들이 눈물을 흘려 진한 여운을 남겼다.마지막으로 '락 (樂)' 팀은 늑대 인간이라는 스토리텔링을 차용해 남다른 콘셉트로 무대를 압도했다. 허씬롱은 킬링파트의 정석을 보여주며 올스타 자리를 굳건히 지켰고, 리더 김건우 역시 성장한 모습으로 안정적인 무대를 이끌었다. 판저이 또한 존재감을 드러내며 무대를 완주했지만, 자오광쉬와 천보원은 아쉬운 점수를 기록하며 계급 변동 없이 무대를 마쳤다. 그뿐만 아니라 모두의 예상을 깨고, 'like JENNIE' 팀을 이기고 전체 1위를 차지하는 영광을 차지했다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr