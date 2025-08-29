사진=텐아시아DB

사진=ENA

사진=ENA

ENA '살롱드돌: 너 참 말 많다'에 '91라인 절친' 니콜과 소유가 게스트로 출격한다.오늘(29일, 금) 밤 10시 방송되는 '살롱드돌 : 너 참 말 많다' 6회에는 그룹 카라의 니콜과 씨스타 출신 소유가 게스트로 출연해 아이돌 시절 비하인드부터 현실 연애 토크까지 거침없는 입담을 펼친다.니콜과 소유는 MC 키, 이창섭과 함께 같은 시기에 아이돌로 활약하며 끈끈한 우정을 쌓아온 '91라인' 절친 멤버들. 오랜만에 뭉친 네 사람은 마치 어제 본 듯한 찐친 케미를 자랑하며 "우리 활동 연차를 다 합치면 60년이 넘는다"고 전해 세월을 실감케 한다. 키는 "소유도 창섭이도 처음엔 니콜과 나를 어려워했다"며 동갑이지만 선배였던 당시 분위기를 회상하고, 소유는 "(애프터스쿨 출신) 나나가 91라인에 끼워줄 때 민망했던 상황이었다"는 비하인드 썰을 공개해 호기심을 더한다.'아이돌 숙소 생활 몇 년 차부터 독립 욕구가 생기는가?'라는 주제를 두고 열띤 토크가 펼쳐진다. 이창섭은 비투비 데뷔 3~4년 만에 서은광, 임현식, 육성재와 함께 보컬 라인 숙소 생활을 시작한 뒤 6년 만에 독립하게 된 사연을 공개할 예정. 특히 키는 "K-POP 통틀어 나 같은 스토리는 없다"며 어디에도 말하지 않고 조용히 실행에 옮겼던 '비밀스러운 숙소 탈출기(?)'를 방송 최초로 공개해 궁금증을 한층 더 높인다.'이 상황, 오해해도 된다? 안 된다?'를 주제로 한 현실 밀착 '오해 시리즈'에서도 불붙는 토론이 펼쳐진다. 고백송만 부르는 이성 친구와 노래방을 간 상황, 밥 먹을 때 음식을 먼저 덜어주는 행동 등 오해와 매너 사이 아슬아슬한 경계에서 멤버들의 팽팽한 입장 차가 이어진다고. 특히 소유는 2020년 남사친과 무릎베개 스킨십을 할 수 있다는 발언으로 불거진 뜨거운 논쟁에 대해 "사람들이 오해하는 것 같다"라고 해명해 궁금증을 자아낸다. 또한 이창섭이 연애 스타일을 언급하며 '들짐승'이라는 별명을 얻게 된 사연도 공개될 예정이어서 흥미를 더한다.연애할 때 가장 맞지 않으면 힘든 조건에 대해서도 솔직한 토크가 이어진다. '종교, 정치, 경제 관념' 중 무엇이 가장 큰 장벽인지 묻자 키와 소유는 "경제 관념이 다르면 보는 것만으로 스트레스를 받는다"고 입을 모은다. 반면 이창섭은 "경제 관념은 흐린 눈을 뜰 수 있다"며 다른 의견을 내놓고, 니콜 역시 자신만의 소신 발언으로 본 방송을 향한 호기심을 키운다.'살롱드돌'은 29일 금요일 밤 10시 6회가 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr