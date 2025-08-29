사진제공= tvN

가수 겸 배우 이준호가 드라마 '태풍상사'에서 아버지의 기업을 물려받은 중소기업 CEO 강태풍으로 분한다.29일 tvN 새 토일드라마 '태풍상사' 측은 강태풍으로 변신한 이준호의 첫 스틸을 공개했다. '태풍상사'는 1997년 IMF, 직원도, 돈도, 팔 것도 없는 무역회사의 사장이 되어버린 초보 상사맨 강태풍의 고군분투 성장기를 그리는 드라마다. 대한민국을 강타한 위기로 인해 세상이 끝난 것만 같았던 암울한 시기에도 자신의 자리를 지키며 삶을 멈추지 않았던 평범한 사람들의 가슴 뜨거운 생존기를 담아낸다.이준호는 압구정을 점령한 오렌지족 청춘이자, IMF 위기 속에서 상사맨으로 성장해 가는 강태풍 역을 맡는다. '옷소매 붉은 끝동', '킹더랜드' 등 흥행작을 연이어 터트리며 믿고 보는 배우로 자리매김한 그가 또 하나의 인생 캐릭터 경신을 예고하며 기대감을 높이고 있다.공개된 첫 스틸컷에서는 그 시절 자유분방한 패션 피플이였던 강태풍의 화려한 스타일링이 시선을 끈다. 90년대 레트로 감성이 고스란히 묻어나는 패션과 브릿지 헤어는 압구정을 주름잡던 오렌지족을 완벽히 소환해 냈다.제작진은 "이준호는 단순히 멋있는 90년대 청춘을 그리는 것이 아니라 혹독했던 그 시대를 버텨낸 청춘의 뜨거운 얼굴을 생생하게 담아낼 예정이다"라며 "시대를 초월해 공감을 자아낼 강태풍 성장기를 이준호가 어떻게 풀어낼지, 또 다른 이준호의 시그니처 청춘 캐릭터가 탄생하는 순간을 함께해 달라"고 전했다.'태풍상사'는 오는 10월 첫 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr